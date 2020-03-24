Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
“Рішення про повернення українських громадян приймало Міністерство закордонних справ, а з проблемою потенційно інфікованих людей на вулиці і загрозою швидкого поширення інфекції столиця, на жаль, залишається сам-на-сам”, – заявив Кличко.
За його словами, сьогодні відбувається безконтрольний імпорт інфекції в столицю.
Кличко також наголосив, що якщо ситуація з коронавірусом не стабілізується, можливі жорсткі обмеження.
“Ситуація ще контролюється. Якщо вона почне різко погіршуватися, у нас не буде іншого виходу, як ввести більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування по місту, закривати в’їзди і виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування по місту людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо “, – сказав він.
Мер додав, що якщо кияни будуть дотримуватися обмежувальних заходів, то цього не буде потрібно.
“Багато що сьогодні залежить від киян в першу чергу. Якщо вони будуть виконувати правила обмежень, то загострення ситуації можна ще уникнути”, – зазначив Кличко.
На відео з 56 сек.
- Раніше повідомлялося. що Київ може втратити мінімум один мільярд гривень через кризу, пов’язану з боротьбою з коронавірусом COVID-19.
- Мер Кличко назвав лікарні, які зможуть приймати пацієнтів з COVID-19.
- Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.