Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що якщо ситуація з коронавірусом не стабілізується, то можливі жорсткі обмеження, зокрема можуть закрити в'їзд та виїзд з міста.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

“Рішення про повернення українських громадян приймало Міністерство закордонних справ, а з проблемою потенційно інфікованих людей на вулиці і загрозою швидкого поширення інфекції столиця, на жаль, залишається сам-на-сам”, – заявив Кличко.

За його словами, сьогодні відбувається безконтрольний імпорт інфекції в столицю.

Кличко також наголосив, що якщо ситуація з коронавірусом не стабілізується, можливі жорсткі обмеження.

“Ситуація ще контролюється. Якщо вона почне різко погіршуватися, у нас не буде іншого виходу, як ввести більш жорсткі заходи. Максимально обмежувати пересування по місту, закривати в’їзди і виїзди зі столиці, вкрай обмежувати пересування по місту людей. Все те, що я зараз перерахував, все це можливо “, – сказав він.

Мер додав, що якщо кияни будуть дотримуватися обмежувальних заходів, то цього не буде потрібно.

“Багато що сьогодні залежить від киян в першу чергу. Якщо вони будуть виконувати правила обмежень, то загострення ситуації можна ще уникнути”, – зазначив Кличко.

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