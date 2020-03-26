Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в медичних установах столиці сьогодні є 380 апаратів штучної вентиляції легенів і 9 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Кличко нагадав, що в Києві підготовлено 7 базових лікарень для прийому хворих на коронавірус. Всього розгорнуто понад 400 ліжок. На випадок ускладнення епідемічної ситуації в столиці готові розгорнути 7 тисяч додаткових ліжок.

“У структурі інфекційних відділень передбачено 78 боксів. Реанімаційні ліжка інфекційних відділень забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів. У столичних лікарнях на сьогодні є 380 апаратів штучної вентиляції легенів. 93 з них – у лікарнях, визначених опорними”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що нещодавно медичним установам столиці були передані 39 нових карет швидкої допомоги, які закупило місто. Вони оснащені і апаратами штучної вентиляції легенів.

“Також міська влада забезпечила сімейних лікарів, службу невідкладної допомоги та усі медзаклади експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Загалом, на сьогодні, місто вже отримало 9 тисяч із замовлених і придбаних тестів. І ми продовжуємо їх купувати”, – розповів Кличко.

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(На відео – з 7:57)