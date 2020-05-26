У трьох монастирях столиці, які були зачинені через спалах захворювання на коронавірус, зняли карантинні обмеження.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

“У столиці зняли карантин в кількох монастирях, що були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, у Києво-Печерській Лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях”, – сказав Кличко.

Він зазначив, що за весь період карантину зробили більше тисячі лабораторних досліджень ПЛР-тестів священнослужителів. За словами міського голови, саме завдяки вчасно проведеним протиепідемічним заходам та дотриманню суворого карантину, вдалося локалізувати осередки захворювання

Кличко також додав, що перед зняттям карантинних заходів у монастирях здійснили повну дезинфекцію.

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