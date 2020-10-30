Київ для розгортання мобільних госпіталів для хворих на COVID-19 запропонував три об'єкта: Палац спорту, Національний експоцентр України та Міжнародний виставковий центр.

Про це сьогодні на брифінгу розповів мер столиці Віталій Кличко.

“Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на COVID-19 місто запропонувало три об’єкти в столиці. Це: Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр. І ми чекаємо висновків профільних наукових установ та пропозицій їх фахівців щодо організації роботи запропонованих об’єктів. Якщо в якомусь із них доведеться розгортати мобільний шпиталь”, – сказав він.

Кличко також зазначив, що у комунальних медзакладах столиці підготували вже 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Їх заповненість на сьогодні складає 66 %.

За словами мера, міська влада неодноразово зверталась до Уряду і Міністерства охорони здоров’я, з проханням щоб киян, хворих на коронавірус, приймали у державних і відомчих медзакладах, де є 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал.

“Відповіді, наголошую, ми досі так і не отримали. Я переконаний: спершу ми повинні використати ті можливості, що є на базі медичних закладів. А потім вже, якщо буде потреба, розгортати мобільні шпитал”, – додав Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 жовтня, в Києві було виявлено 741 новий випадок коронавірусу COVID-19. Ще 17 пацієнтів померли.