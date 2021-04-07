Мер Києва Віталій Кличко розповів, що опалення в столиці почнуть вимикати з 10 квітня.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

“У зв’язку з тим, що в столиці в наступні дні зберігається прохолодна погода, місто змушене трохи перенести завершення опалювального сезону. На кілька днів. Зокрема, за прогнозами синоптиків, в середу вночі температура опуститься до -1 градуса. Можливий сніг. Відключення тепла в Києві розпочнуть із 10 квітня”, – повідомив Кличко.

Він також додав, що будь-яка будинкова громада може раніше відключитись від опалення. Таке рішення мають ухвалити збори мешканців і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії.

При цьому, соціальні об’єкти, особливо лікарні, відключатимуть тільки за заявками керівників закладів. У садочках та школах тепло вже відключають планово – зважаючи на дистанційне навчання.