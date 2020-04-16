Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) відбудеться у будь-якому випадку, але терміни його проведення залежать від того, коли будуть зняті обмежувальні заходи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

“Ми працюємо в цьому питанні з Міністерством освіти. Наскільки мені відомо, через обмежувальні заходи, в Україні підготували два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження. Якщо до початку червня, – тоді ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня – основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО”, – заявив Кличко.

Мер Києва також нагадав, що телеканал Київ першим почав транслювати відеоуроки для школярів.

“Щодня, по чотири уроки на день. Досвід освітнього проекту столиці держава розповсюдила на всю країну в рамках проекту “Всеукраїнська школа онлайн”, – додав він.