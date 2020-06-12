Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що із 1 липня в столиці змінюються умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах. За умови реєстрації електронного квитка. Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини”, – сказав Кличко.

Із 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:

придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним у громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку – при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

Мер столиці зазначив, що такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам із державного бюджету не компенсують.

“Місто неодноразово зверталося до уряду врегулювати питання компенсації комунальним перевізникам плати за проїзд пільгових категорій, визначених державою. Крім того, ми зверталися до обласних, міських, селищних та сільських рад з проханням вирішити питання компенсації за проїзд представників їх громад, що мають пільги”, – пояснив він.

Кличко також додав, що пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету – за карткою киянина. Оформити її можна у будь якому відділенні державного “Ощадбанку”.