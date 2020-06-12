Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві можуть повернути частину карантинних обмежень, які пом’якшили раніше, – у разі, якщо показник захворюваності підвищиться.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Хочу підкреслити, якщо показник щодо захворюваності сягне в місті 24 хворих на 100 тисяч людей, Київ буде змушений повернути частину обмежень. Сьогодні цей показник становить 16 людей на 100 тисяч населення. Відновлення обмежень стосуватиметься, перш за все, місць великого скупчення людей. Роботи великих магазинів і торгових центрів, ринків, дитячих садочків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження”, – сказав Кличко.

Він також закликав правоохоронні органи більш суворо контролювати дотримання карантинних обмежень та безпеки організаціями, підприємствами та громадянами.

“Бо багато людей не дотримуються навіть елементарних правил. Не носять маски, не тримають дистанцію, усіляко ігнорують загрозу. А потім будуть питати, а що ви зробили, аби ситуація не погіршувалася!” – пояснив мер столиці.