Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що його сьогоднішній онлайн-брифінг щодо ситуації з коронавірусом намагалися зірвати хакери.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Так, сьогоднішній брифінг, який традиційно проходить опівдні, розпочався без звуку. Через хвилину трансляція перервалася.

Після цього Кличко вибачився за технічні проблеми, зазначивши, що в усьому винні хакерські атаки.

“Перепрошую за технічні проблеми. Сервери КМДА продовжують відбивати кібератаки. Кілька днів поспіль. Зараз налагоджуємо трансляцію. Чекайте в ефірі!” – написав Кличко.

Через більш ніж 20 хвилин брифінг все ж розпочався.

Напередодні в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА поінформували, що на сервіси адміністрації “здійснюється масована DDоS-атака”.

“На сервіси КМДА здійснюється масована DDоS-атака. Близько 90 % спроб атакувати мережу успішно відбиваються внутрішньою системою кіберзахисту”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що система кіберзахисту забезпечила працездатність всіх міських сервісів. Однак зовнішні канали зв’язку працюють із значним навантаженням. Через це можливі тимчасові обмеження доступу до електронних сервісів та міських сайтів.

“За першу годину атаки зафіксовано близько 1,5 млн оригінальних IP-адрес, із яких здійснювались спроби дестабілізувати роботу е-сервісів. За 20 хвилин система кіберзахисту змогла відхилити близько 4 млрд атакуючих запитів”, – наголошується в повідомленні.

Інформація про інцидент була передана в правоохоронні органи.