Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Він уточнив, що київська влада розробила план поетапного ослаблення карантинних обмежень.
“Хочу відзначити, що деякі європейські країни, які вже пройшли пік захворювання, починають послаблювати обмеження. Але дуже обережно і повільно. Я спілкуюся з мерами міст Європи, з керівниками деяких держав. Аналізую, як і що вони роблять у цій складній ситуації. Зазначу, що план поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що нам потрібно “оживляти” економіку. Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні і місті очікуємо через тиждень-два”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що після цього, “виходячи із ситуації”, буде впроваджуватися поступове ослаблення обмежувальних заходів у Києві.
“Сьогодні головне – як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде”, – додав Кличко.
(На відео – з 5:00)
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