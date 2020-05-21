Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що близько 400 мільйонів гривень, які влада виділила комунальникам на прибирання снігу, пішли на закупівлю солі, комунальної техніки, зарплати та придбання паливно-мастильних матеріалів.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, куди були витрачені кошти в практично безсніжну зиму.

Кличко зазначив, що через відсутність снігу взимку були використані не всі запаси солі. Залишки – більш ніж 44,5 тис. тонн – перебувають у сховищах для наступного сезону.

Відтак, за словами Кличка, місто на наступну зиму витратить значно менше коштів на закупівлю посипальних матеріалів.

“Підготовка до осінньо-зимового періоду починається завчасно, на початку літа. І ніхто заздалегідь не знає, якою буде зима – сніжною чи ні. Кожне столичне ШЕУ (шляхово-експлуатаційне управління, – ред.) має план заготівлі посипальних матеріалів. І сіль закуповують протягом літа та осені. Минула зима була безсніжною, і, зрозуміло, не всі запаси солі були використані. Вона зберігається в сховищах. І залишилася на наступну зиму. Запаси солі в ШЕУ міста складають понад 44,5 тис. тонн. Тому в наступному сезоні місто значно менше витратить коштів на закупівлю солі”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що кошти, виділені “Київавтодору”, були також направлені “на зарплату працівникам ШЕУ” та придбання паливно-мастильних матеріалів.

“Хоча снігу майже не було, всі інші види дорожніх робіт комунальники виконували. Частину ж грошей направили на закупівлю і ремонт комунальної техніки. Вона – багатофункціональна. І чимало цих машин сьогодні задіяні у митті столичних вулиць”, – додав Кличко.

(На відео – з 8:50)