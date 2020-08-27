Мер Києва Віталій Кличко спростував інформацію про те, що найбільший прапор країни порвався, і заявив, що прапор зняли через "регламентні роботи".

У соцмережах і деяких ЗМІ раніше з’явилася інформація, що головний прапор країни порвав вітер.

На це Кличко заявив у Facebook, що прапор зняли через регламентних робіт, які потрібно проводити регулярно для належної експлуатації флагштока.

“Друзі! Бачу, як схвилювалися чимало інтернет-користувачів фото спущеного великого головного прапора України. Хтось збентежений, а хтось вже почав зловтішатися і маніпулювати. Так ось, сенсації немає. Прапор не пошкоджений вітром, як писали деякі” джерела “. Його не замінили на новий”, – написав мер Києва.

У свою чергу, ЗМІ публікували фото знятого прапора і повідомлення про те, що він “почав рватися чи то від вітру, чи то від якості матеріалу”.