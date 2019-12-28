Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у січні жителі столиці отримають платіжки з меншими рахунками на оплату за тепло - приблизно на 22-23 %.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

За словами Кличка, місто робить все можливе, аби здійснити модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці.

“Хочу нагадати, що в 2018-му році місто повернуло теплоенергетичний комплекс з довгострокової оренди комерційною структурою. І сьогодні пріоритет муніципальної теплопостачальної компанії – не прибутки, а модернізація застарілої системи та якісний сервіс для киян. Тому ми повинні скористатися зниженням ціни на газ і зменшити вартість опалення та гарячої води. У січні кияни отримають платіжки із меншими приблизно на 22-23 відсотка рахунками оплати за тепло”, – пояснив він.

Мер також зазначив, що вже більше ніж півтисячі київських будинків, що скористалися міськими програмами з енергозбереження, і тепер сплачують за комунальні послуги набагато менше.

“Ми декілька років тому розпочали програму 70/30. І ця програма користується великим попитом у киян. Люди в будинках, які приєдналися до програми, платять у два рази менше за тепло. Так ціна опалення за листопад в термомодернізованих оселях була в середньому вдвічі менша, ніж тариф. Мешканці таких будинків фактично не залежать від ціни на газ і регулюють розмір платежів самостійно”, – наголосив Кличко.