У групі ризику через епідемію коронавірусу COVID-19 знаходяться майже 40 тис. жителів столиці. Їх контролює створений владою Моніторинговий центр.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“У Києві працює Моніторинговий центр, який створила міська влада. До групи ризику, яку контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян – ті, хто прибув із країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактував із хворими“, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що Моніторинговий центр уже здійснив майже 1,5 тисячі “результативних контактів для отримання інформації” (дзвінків і опитувань про самопочуття, перебування на самоізоляції, про контакти за останні дні).

“Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, і емоційну підтримку або психологічну допомогу. Важливий аспект їхньої роботи – моніторинг дотримання певними категоріями правил самоізоляції чи обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт із нашим центром, 100 % будуть мати справу з правоохоронцями”, – наголосив Кличко.

Він запевнив, що інформація про жителів столиці, які знаходяться в базі Моніторингового центру, захищена і не потрапить у відкритий доступ.

За словами Кличка, Моніторинговий центр використовує досвід роботи подібних організацій у Сінгапурі та Сеулі. Його мета – визначення груп ризику і їхніх контактів, запобігання поширенню вірусу.

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(На відео – з 3:17)