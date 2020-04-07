Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.
“У Києві працює Моніторинговий центр, який створила міська влада. До групи ризику, яку контролює центр, увійшли майже 40 тисяч киян – ті, хто прибув із країн з великим поширенням вірусу, і ті, хто контактував із хворими“, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що Моніторинговий центр уже здійснив майже 1,5 тисячі “результативних контактів для отримання інформації” (дзвінків і опитувань про самопочуття, перебування на самоізоляції, про контакти за останні дні).
“Далі фахівці центру надають рекомендації або необхідну допомогу. Зокрема, і емоційну підтримку або психологічну допомогу. Важливий аспект їхньої роботи – моніторинг дотримання певними категоріями правил самоізоляції чи обсервації. Ті, хто відмовляється йти на контакт із нашим центром, 100 % будуть мати справу з правоохоронцями”, – наголосив Кличко.
Він запевнив, що інформація про жителів столиці, які знаходяться в базі Моніторингового центру, захищена і не потрапить у відкритий доступ.
За словами Кличка, Моніторинговий центр використовує досвід роботи подібних організацій у Сінгапурі та Сеулі. Його мета – визначення груп ризику і їхніх контактів, запобігання поширенню вірусу.
(На відео – з 3:17)
- Мер Києва Віталій Кличко сьогодні заявив, що в столиці підтверджено вже 279 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що в Києві створений і вже працює спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.