В умовах карантину через спалах коронавірусу в Києві поки що не відкриватимуть продуктові ринки.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, коментуючи відповідну постанову Міністерства охорони здоров’я України.

За словами столичного градоначальника, ринки можуть бути відкриті лише за умови поліпшення епідеміологічної ситуації.

“Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров’я, зазначу: Київ ринків не відкриватиме! Це станеться лише за умови поліпшення ситуації в столиці. У Києві працюють продуктові магазини і супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає”, – наголосив Кличко.

Він додав, що поширення коронавірусу в Китаї почалося з одного з місцевих ринків.

“А щодо ринків, кількості людей на них та іншого – нагадаю: пам’ятаєте, звідки ситуація розігналася в місті Ухань?” – заявив Кличко.

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(На відео – з 3:10)

Напередодні повідомлялося, що МОЗ визначило умови, при виконанні яких продуктовим ринкам дозволено відновити роботу під час карантину.

Згідно з постановою міністерства, ринки можуть працювати при дотриманні наступних умов: 1) зареєстрований оператор ринку харчових продуктів; 2) перебування не більше одного відвідувача на 20 кв. м торгової площі ринку; 3) передбачена можливість забезпечення відстані між покупцями в чергах не менше 1,5 метра.

Крім того, необхідно забезпечити персонал і покупців засобами індивідуального захисту.