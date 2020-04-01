У Києві за добу було підтверджено 25 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих – маленька дитина.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Не хочу вас лякати, але динаміка поширення коронавірусу в столиці – невтішна. Кількість киян, хворих на COVID-19, за минулу добу збільшилася на 25 осіб”, – зазначив Кличко.

За словами мера, з 25-ти нових хворих: 12 чоловіків у віці від 23 до 71 року і 12 жінок – від 21 до 80 років, а також одна дитина – “дівчинка, якій трохи більше року”.

З 25 хворих госпіталізовано 15 осіб: в Олександрівську лікарню – 4 пацієнтів, у міську лікарню № 4 – 7 пацієнтів, у лікарню № 9 – 3 людей і ще одного хворого – в клінічну лікарню № 3.

Решта 10 лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко уточнив, що більшість із 25 хворих останнім часом не виїжджали за кордон.

“Більше половини киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України жодного разу останнім часом не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус росповсюджується і охоплює місто”, – наголосив Кличко.

Він висловив переконання, що влада столиці вчасно ввела обмежувальні заходи.

“Якби ми цього не зробили раніше і ще почекали б, сьогодні картина була б зовсім іншою. Всім “не вірю в загрозу – і це не про мене” скажу: спустіться, будь ласка, на землю! Припиніть вештатися містом, ігноруючи обмеження, які запроваджені, щоб вас врятувати!” – заявив Кличко, звертаючись до жителів столиці.

Варто відзначити, що мер Києва повідомив про 132 хворих на коронавірус у Києві. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я України сьогодні повідомляли, що в столиці підтверджені вже 134 випадки COVID-19.

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