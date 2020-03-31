У Києві за добу були підтверджені 5 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Серед хворих є жінка-медик.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

“За минулу добу в Києві вірус вразив ще п’ятьох людей. На сьогодні кількість киян, які мають підтверджений діагноз “коронавірус”, становить 107 осіб”, – заявив він.

Кличко уточнив, що, згідно з інформацією від державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” серед захворілих: четверо чоловіків у віці від 45 до 49 років і одна жінка – медичний працівник, якій 55 років.

Один із пацієнтів знаходиться в Олександрівській лікарні столиці, інші – на самоізоляції (лікуються вдома під контролем лікарів).

Варто зазначити, що раніше сьогодні в МОЗ України також повідомляли про 107 хворих на коронавірус у Києві.

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У своєму Telegram-каналі Кличко поінформував, що по 1 випадку зараження додалося в наступних районах столиці: Деснянському, Оболонському, Печерському, Подільському, Шевченківському.