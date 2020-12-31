Відео привітання оприлюднила пресслужба Кличка.

“Друзі! Ми пройшли цей рік. А це вже добре. Так, усім було складно. Але ми не зневірились. Ми працювали, підтримували один одного. Ми стали більше цінувати близьких. І бачити приємне навколо”, – сказав Кличко.

За його словами, у 2020 році люди навчилися радіти простим речам, стали сильнішими та добрішими.

“Тому ми все подолаємо. Разом. Я бажаю вам миру, добра, міцного здоров’я та віри в чудеса! З Новим роком та Різдвом Христовим! Бережіть себе!” – зазначив мер Києва.