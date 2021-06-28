Київський міський голова Віталій Кличко переглядав свій відеоблог про стрибок з парашутом і листувався в телефоні під час урочистого засідання Верховної Ради.

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Поки всі у парламенті слухали виступи президента Володимира Зеленського, колишнього президента України Леоніда Кучми і голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, столичний мер переглядав свій відеоблог про стрибок з парашутом і листувався в телефоні.

Так, Кличко планував поїздку дітей до Німеччини та хвилювався через штам Delta. Він надіслав Наталі (ймовірно дружині, – ред.) посилання на новину про загрозливий штам Delta і запитував, чи варто дітям їхати до Греції без щеплення проти коронавірусу. Також очільник Києва дивився відео та пояснював, які потрібно передати рукавички Володі (можливо, мова йде про його брата – ред.).

А ще мер Києва обирав, куди замовити масаж – у “Фізику” (ймовірно, мова про елітний спортклуб – ред.) чи у село Лютіж, під Києвом, де в мера є власний будинок.