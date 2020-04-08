Таку заяву він зробив сьогодні під час брифінгу.
“Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Всього в столиці вже 294 підтверджених випадки захворювання COVID-19”, – повідомив Кличко.
Варто зазначити, що станом на ранок 8 квітня Міністерство охорони здоров’я наводило інші дані по Києву: 256 випадків зараження.
За словами Кличка, серед нових 15 випадків: 8 жінок у віці від 29 до 67 років і шестеро чоловіків – від 43 до 61 року, а також один шістнадцятирічний юнак.
“Серед киян, котрі захворіли за минулу добу, – троє медиків”, – уточнив Кличко.
Він додав, що в лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.
Кличко знову закликав жителів столиці не нехтувати карантинними заходами.
“Хочу відзначити, що більшість киян, яких вражає вірус у столиці, – люди молодого і середнього віку. Тобто, активна частина жителів міста. Багато з них не вірять у загрозу і не хочуть змінювати звичок, нехтують правилами обмежень. Я ще раз звертаюся до всіх: мова йде не про обмеження свободи. Мова йде про ваше здоров’я і вашу безпеку!.. Я згоден, що складно всидіти вдома. Тим більше, коли весна за вікном. Але так треба зробити! Щоб після Великодня ситуація не рвонула”, – наголосив Кличко.
Карта випадків вірусу по районах столиці виглядає наступним чином:
- Влада Києва зобов’язала жителів столиці носити маски або респіратори на вулицях і прибудинкових територіях.
- При в’їзді до Києва водіям і пасажирам транспортних засобів обов’язково перевірятимуть температуру тіла в рамках карантину через спалах коронавірусу.
- Мер Києва Віталій Кличко допускає, що в разі катастрофічного зростання заражень коронавірусом COVID-19 у столиці введуть заборону на пересування автомобілями.