Мер Києва Віталій Кличко заявив, що кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 у столиці наближається до 300. За добу було підтверджено 15 нових випадків.

Таку заяву він зробив сьогодні під час брифінгу.

“Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Всього в столиці вже 294 підтверджених випадки захворювання COVID-19”, – повідомив Кличко.

Варто зазначити, що станом на ранок 8 квітня Міністерство охорони здоров’я наводило інші дані по Києву: 256 випадків зараження.

За словами Кличка, серед нових 15 випадків: 8 жінок у віці від 29 до 67 років і шестеро чоловіків – від 43 до 61 року, а також один шістнадцятирічний юнак.

“Серед киян, котрі захворіли за минулу добу, – троє медиків”, – уточнив Кличко.

Він додав, що в лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків.

Кличко знову закликав жителів столиці не нехтувати карантинними заходами.

“Хочу відзначити, що більшість киян, яких вражає вірус у столиці, – люди молодого і середнього віку. Тобто, активна частина жителів міста. Багато з них не вірять у загрозу і не хочуть змінювати звичок, нехтують правилами обмежень. Я ще раз звертаюся до всіх: мова йде не про обмеження свободи. Мова йде про ваше здоров’я і вашу безпеку!.. Я згоден, що складно всидіти вдома. Тим більше, коли весна за вікном. Але так треба зробити! Щоб після Великодня ситуація не рвонула”, – наголосив Кличко.

Карта випадків вірусу по районах столиці виглядає наступним чином: