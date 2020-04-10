Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.
Відповідаючи на запитання, чи правда, що метрополітен у Києві можуть відкрити 8-9 травня, Кличко зазначив:
“Все буде залежати від ситуації з поширенням хвороби. Я сьогодні не можу назвати якісь точні дати. Поки що за розпорядженням Уряду обмежувальні заходи продовжені до 24 квітня”.
Кличко наголосив, що влада стежить за ситуацією і динамікою.
“Ми не можемо наражати людей на небезпеку. І зараз головне, щоб ситуація ні в якому разі не погіршилася після свят”, – заявив він.
(На відео – з 8:56)
- З понеділка, 23 березня, громадський транспорт Києва почав перевозити тільки окремі категорії громадян – медпрацівників, рятувальників, правоохоронців, комунальних працівників, персонал продуктових магазинів та аптек, співробітників стратегічних підприємств.