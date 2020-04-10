Мер Києва Віталій Кличко заявив, що точної дати відкриття метрополітену в столиці поки що немає.

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

Відповідаючи на запитання, чи правда, що метрополітен у Києві можуть відкрити 8-9 травня, Кличко зазначив:

“Все буде залежати від ситуації з поширенням хвороби. Я сьогодні не можу назвати якісь точні дати. Поки що за розпорядженням Уряду обмежувальні заходи продовжені до 24 квітня”.

Кличко наголосив, що влада стежить за ситуацією і динамікою.

“Ми не можемо наражати людей на небезпеку. І зараз головне, щоб ситуація ні в якому разі не погіршилася після свят”, – заявив він.

(На відео – з 8:56)