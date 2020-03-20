Мер Києва Віталій Кличко закликав представників всіх релігійних конфесій не проводити служби, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я зустрічався і звернувся до представників усіх конфесій з проханням убезпечити людей і дотримуватися необхідних обмежень. Церква у нас відділена від держави, але в такі часи повинні дотримуватися заходи, введені владою, щоб не наражати людей на небезпеку”, – наголосив Кличко.

Він додав, що глави декількох церков, зокрема Української греко-католицької церкви, закликали віруючих молитися вдома.

“Наприклад, УГКЦ дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння через загрозу поширення коронавірусу і транслює богослужіння по радіо, телебаченню або в інтернеті. Також Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинення служб в парафіях до кінця пандемії”, – резюмував мер столиці.

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