Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
“Я зустрічався і звернувся до представників усіх конфесій з проханням убезпечити людей і дотримуватися необхідних обмежень. Церква у нас відділена від держави, але в такі часи повинні дотримуватися заходи, введені владою, щоб не наражати людей на небезпеку”, – наголосив Кличко.
Він додав, що глави декількох церков, зокрема Української греко-католицької церкви, закликали віруючих молитися вдома.
“Наприклад, УГКЦ дозволила своїм парафіянам не ходити на богослужіння через загрозу поширення коронавірусу і транслює богослужіння по радіо, телебаченню або в інтернеті. Також Вселенський патріарх Варфоломій благословив припинення служб в парафіях до кінця пандемії”, – резюмував мер столиці.
- Раніше Синод Православної церкви України ухвалив практичні настанови для священників і вірян у зв’язку з оголошеною пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.