Мер Києва Віталій Кличко закликав Уряд посилити контроль в аеропортах та забезпечити дотримання двотижневого домашнього карантину усіма громадянами, що в'їжджають в країну.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Окремо хочу звернутися до Уряду і Прикордонної служби: в ці дні, коли в Київ прибувають літаки з українцями з-за кордону, необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували два тижні на домашньому режимі! Інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції!” – сказав він.

Кличко наголосив, що в аеропорту людей не попереджають про необхідність самоізолюватись.

“За сигналами, що до нас надходять, людей в аеропорту про це не попереджають! Я закликаю посилити контроль за інформуванням пасажирів та дотриманням ними рекомендацій”, – додав мер столиці.