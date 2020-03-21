Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.
“Окремо хочу звернутися до Уряду і Прикордонної служби: в ці дні, коли в Київ прибувають літаки з українцями з-за кордону, необхідний суворий контроль за тим, щоб ці люди перебували два тижні на домашньому режимі! Інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції!” – сказав він.
Кличко наголосив, що в аеропорту людей не попереджають про необхідність самоізолюватись.
“За сигналами, що до нас надходять, людей в аеропорту про це не попереджають! Я закликаю посилити контроль за інформуванням пасажирів та дотриманням ними рекомендацій”, – додав мер столиці.
Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві
“Київ призупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб аптек і продмагів. З неділі”: Кличко підтвердив обмеження роботи громадського транспорту в Києві
Кличко розповів, хто зможе користуватися громадським транспортом у столиці
Опубликовано Букви Суббота, 21 марта 2020 г.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів в столиці, зокрема, про зупинку громадського транспорту з 23 березня.