Про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Кличко виступив за запровадження локдауну “з обмеженням пересування між регіонами”.

“Україна сьогодні — у трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19… Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб Уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинування, на країну чекає катастрофа. Тому я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил“, – наголосив Кличко.

Він додав, що багато людей зараз не дотримуються протиепідемічних правил, “хочуть їздити в громадському транспорті, працювати в офісах, а не дистанційно, гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки, їздити гуляти в інші міста”.

“Відбувається безконтрольне поширення вірусу і його міграція країною!” – додав Кличко.

(На відео – з 11:20)

На цю заяву вже відреагував прем’єр Денис Шмигаль.

Він повідомив, що Кличко може “звернутися до президента України з пропозицією про призначення нового очільника Київської міської держадміністрації”, якщо йому недостатньо повноважень міського голови й голови КМДА для боротьби з COVID-19.

“Уряд завжди дослухається до порад і закликів представників місцевої влади, ми готові до співпраці. Якщо її мета — не політичний піар. Київ має чи не найбільше ресурсів та можливостей, щоб зробити протидію поширенню інфекції та захист людей ефективними. Але якщо у міського голови Києва, який також є головою міської адміністрації, інша думка… І він вважає, що одночасно повноважень міського голови й голови КМДА йому недостатньо, аби ефективно протидіяти COVID у столиці, тоді можемо разом звернутися до президента України з пропозицією про призначення нового очільника КМДА“, – написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

Голова уряду додав, що в деяких регіонах після запровадження “червоного” рівня карантину та “відповідальної роботи місцевих органів влади ситуація з поширенням коронавірусу вирівнялася”. Наприклад, сьогодні з “червоної” зони вийшла Івано-Франківська область.

“Це вкотре демонструє, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби. На сьогодні місто Київ залишається в “червоній” зоні. Але я впевнений, що в разі ефективного контролю за протиепідемічними заходами, які передбачає червоний рівень небезпеки, столиця також зможе швидко пройти ковідний пік. Саме на цьому має сьогодні зосередитись міська влада Києва”, – зазначив Шмигаль.