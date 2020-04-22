Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, відповідаючи на запитання про можливе відтермінування відкриття двох нових станцій.
“Хочу вас запевнити – роботи там тривають. І поки – за графіком. Фахівці вже майже закінчили збирати величезний прохідницький комплекс. Згідно з проєктом, прохідницький щит розпочне роботу з боку станції “Мостицька” та фінішує майже через 1,3 км, біля станції “Сирець”. Як говорять фахівці, на ці роботи їм знадобиться приблизно 6 місяців”, – розповів Кличко.
За його словами, дві нові станції метро на Виноградар, як і раніше, планується відкрити в грудні 2021 року.
“Нагадаю, ці станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між двома новими станціями буде 3,7 кілометрів. Я збираюся ще раз навідатися на будівництво найближчими днями, з перевіркою”, – зазначив Кличко.
(На відео – з 11:00)
- У листопаді минулого року на одній з ділянок будівництва метро на Виноградар у Києві побудували перший тунель.
- Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” в київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.