У Києві роботи з будівництва метро на Виноградар, незважаючи на карантин через коронавірус, тривають. І поки – згідно з графіком.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко, відповідаючи на запитання про можливе відтермінування відкриття двох нових станцій.

“Хочу вас запевнити – роботи там тривають. І поки – за графіком. Фахівці вже майже закінчили збирати величезний прохідницький комплекс. Згідно з проєктом, прохідницький щит розпочне роботу з боку станції “Мостицька” та фінішує майже через 1,3 км, біля станції “Сирець”. Як говорять фахівці, на ці роботи їм знадобиться приблизно 6 місяців”, – розповів Кличко.

За його словами, дві нові станції метро на Виноградар, як і раніше, планується відкрити в грудні 2021 року.

“Нагадаю, ці станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між двома новими станціями буде 3,7 кілометрів. Я збираюся ще раз навідатися на будівництво найближчими днями, з перевіркою”, – зазначив Кличко.

(На відео – з 11:00)