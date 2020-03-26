Про це столичний градоначальник поінформував сьогодні на брифінгу, коментуючи оприлюднену в Мережі інформацію про підготовку палат і спецбригад для VIP-пацієнтів.

За словами Кличка, VIP-палат для депутатів та інших чиновників немає. Йдеться про підготовку до лікування осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

“Що стосується VIP-палат нібито для депутатів та інших чиновників – такого немає. Я підняв інформацію про розпорядження, яке вчора поширили. Скажу одне: його було видано на виконання наказів Державної служби охорони, МОЗ та звернення на їх підставі Державного управління справами при президенті. Документи з грифом “для службового користування”. У них мова йде про підготовленість закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що мова йде про те, що на випадок захворювання перші особи держави “повинні мати певні умови: окремі палати, щоб поруч перебувала державна охорона”.

“Така практика була завжди, і не тільки в Україні. Але… Я вчора розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. І він готовий і налаштований скасувати накази, про які йде мова і які ми зобов’язані виконувати. Сподіваюся, це станеться. І ми будемо за це вдячні”- наголосив мер Києва.

Він також прокоментував інформацію про те, що в Олександрівській лікарні столиці нібито обслуговують тільки VIP-клієнтів. За словами Кличка, ця лікарня є базовою, і сьогодні в основному всіх хворих або з підозрою на коронавірус відправляють саме туди.

Мер Києва запевнив, що якщо кількість хворих зростатиме, їх лікуватимуть також в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/PHCMUrx5V5I?start=259" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На відео – з 4:19)