Про це повідомляє Думська.

Як пишуть ЗМІ, найімовірніше це була прихильниця Кличка, яка попросила сфотографуватися. Кличко не відмовив дівчині, навіть незважаючи на невідповідну обстановку.

Фото: “Думська”

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

  • 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
  • 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його підключили до гемодіалізу.
  • Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.