На похоронах мера Харкова Геннадія Кернеса присутній на церемонії мер Києва Віталій Кличко зробив селфі з дівчиною.

Про це повідомляє Думська.

Як пишуть ЗМІ, найімовірніше це була прихильниця Кличка, яка попросила сфотографуватися. Кличко не відмовив дівчині, навіть незважаючи на невідповідну обстановку.

Фото: “Думська”

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.