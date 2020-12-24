Про це повідомляє Думська.
Як пишуть ЗМІ, найімовірніше це була прихильниця Кличка, яка попросила сфотографуватися. Кличко не відмовив дівчині, навіть незважаючи на невідповідну обстановку.
Фото: “Думська”
Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.
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