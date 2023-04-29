Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Спочатку про збої повідомив співзасновник банку monobank Олег Гороховський у Telegram: “Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у ПриватБанку”, — йшлося в повідомленні.
Втім, згодом він повідомив, що “все відновилося”.
Водночас у ПриватБанку зазначили, що проблема, скоріш за все, виникла у платіжних систем.
“На нашій стороні технічної проблеми немає. Це проблема, скоріш за все, платіжних систем, ми будемо розбиратись. З банкоматами система працює без проблем взагалі. Я не знаю, які проблеми у Гороховського з Монобанком. Але проблема авторизації, скоріш за все, не на стороні банку”, — сказав прессекретар ПриватБанку Олег Серга у коментарі “Суспільному”.
За його словами, не працюють термінали не лише ПриватБанку, але й інших банків.
Скарги надходили від користувачів карток платіжної системи Mastercard. Наразі у ПриватБанку намагаються зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією.
- Українські банки працюватимуть з “банкоматним роумінгом”. У такий спосіб, українці зможуть зняти таку ж кількість готівки в іншому банку, як й у своєму.