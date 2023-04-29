Вдень 29 квітня клієнти ПриватБанку почали скаржитися на проблеми при оплаті картками в терміналах банку та при знятті готівки. Втім, як заявили у самому банку збій стався у платіжній системі Mastercard.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Спочатку про збої повідомив співзасновник банку monobank Олег Гороховський у Telegram: “Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у ПриватБанку”, — йшлося в повідомленні.

Втім, згодом він повідомив, що “все відновилося”.

Водночас у ПриватБанку зазначили, що проблема, скоріш за все, виникла у платіжних систем.

“На нашій стороні технічної проблеми немає. Це проблема, скоріш за все, платіжних систем, ми будемо розбиратись. З банкоматами система працює без проблем взагалі. Я не знаю, які проблеми у Гороховського з Монобанком. Але проблема авторизації, скоріш за все, не на стороні банку”, — сказав прессекретар ПриватБанку Олег Серга у коментарі “Суспільному”.

За його словами, не працюють термінали не лише ПриватБанку, але й інших банків.

Скарги надходили від користувачів карток платіжної системи Mastercard. Наразі у ПриватБанку намагаються зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією.