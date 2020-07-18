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Кліматичний прорив: глобальні викиди вуглецю будуть відслідковувати в реальному часі

Група організацій об'єдналася для створення системи спостережень за викидами вуглецю в атмосферу в режимі реального часу, яка може змінити напрямок міжнародних переговорів з питань клімату.

Субота, 18 липня 2020, 03:45

Про це йдеться в статті видання Vox.

В даний час більшість країн не знають, звідки походить більшість їх викидів в атмосферу. Відсутність достовірних даних про кількість та походження викидів парникових газів ускладнює міжнародні кліматичні переговори та формування політики, спрямованої на їх зниження.

“Без цієї інформації ви не зможете розробити розумну і ефективну політику щодо зниження викидів. Ви не можете відстежувати їх, щоб побачити, чи досягаєте ви прогресу в досягненні ваших цілей”, — зазначила Келлі Сімс Галлахер, професорка енергетичної та екологічної політики в Школі Флетчера Університету Тафтса.

Моніторинг, підготовка звітів та їхнє обговорення займають багато часу, при цьому виникають ситуації, які провокують країни пред’являти один одному підозри щодо достовірності поданих даних.

Наприклад, в кінці 2015 року, незадовго до міжнародних переговорів з питань клімату в Марокко 2016 року, Китай оголосив, що недооцінив кількість спалюваного вугілля на 17%, а це один мільярд тонн додаткових викидів парникових газів, що можна порівняти з викидами усього енергетичного сектору Німеччини.

Вирішення для цієї проблеми може стати відкритий безкоштовний сервіс моніторингу викидів в режимі реального часу, дані якого будуть перевірятися об’єктивними третіми сторонами. Можливість його появи обговорювалася ще в середині 1990-х років, коли країни почали проводити зустрічі в рамках Рамкової конвенція ООН щодо зміну клімату (РКЗК), однак тоді ідея здавалася спекулятивною науковою фантастикою.

Тепер же світ наблизився до вирішення ключової проблеми, а саме — до створення надійної системи відстеження та вимірювання викидів вуглецю.

Історія інноваційного проєкту

Все почалося з того, що в 2019 році американська компанія WattTime, британська компанія Carbon Tracker і ряд інших некомерційних організацій подали заявку і виграли грант в розмірі 1,7 мільйона доларів від благодійного підрозділу Google для відстеження в режимі реального часу глобальних викидів електростанцій за допомогою використання супутникових даних і алгоритмів штучного інтелекту.

Засновник і виконавчий директор WattTime Гевін Маккормік розповів про свій проєкт в Мережі і з ним зв’язалися представники ряду інших дослідницьких організацій. У підсумку вони об’єдналися в коаліцію Climate TRACE та поставили собі завдання почати аналіз викидів, що виробляють не тільки електростанції, а й інші можливі джерела.

Коаліція готується представити розроблену ними систему спостережень за викидами вуглецю в атмосферу під час конференції з питань клімату в Глазго, Шотландія. Вона мала відбутися в листопаді 2020 року, проте у зв’язку з пандемією COVID-19 була перенесена на листопад 2021 року.

Якщо проєкт буде здійснений, він може змінити напрямок міжнародних переговорів з питань клімату, а також спростити виконання взятих на себе зобов’язань в області клімату для сотень компаній, міст, округів і штатів.

Сутність підходу

Наразі Climate TRACE налічує 10 учасників. У неї входять компанії, які займаються збором необхідних даних із супутників та інших джерел (від даних енергосистем до продажів палива, сенсорних мереж і безпілотників). Зібрані ними дані будуть надходити в ШІ (поки є базовий прототип), який буде досліджувати отриману інформацію.

Зараз до коаліції входять:

  • Ел Гор (45-й віце-президент (США), відомий своєю роботою в сфері захисту навколишнього середовища);
  • компанія WattTime;
  • компанія Carbon Tracker (використовує машинне навчання і супутникові дані для прогнозів використання кожної електростанції в світі);
  • Earthrise Alliance (збирає і систематизує загальнодоступні дані про навколишнє середовище);
  • CarbonPlan (використовує супутникові дані для відстеження змін в надземній біомасі (особливо в лісах) і пов’язаних з цим викидів вуглецю);
  • Hudson Carbon (використовує супутникові дані для відстеження змін стану грунту);
  • OceanMind (використовує вбудовані датчики для відстеження глобального руху суден в режимі реального часу і поєднує їх з характеристиками двигуна для розрахунків викидів вуглецю);
  • Інститут Рокі-Маунтін (об’єднує кілька джерел даних для кількісної оцінки викидів метану з нафтогазової інфраструктури);
  • Hypervine (використовує спектроскопічні зображення для відстеження використання транспортних засобів і вибухових робіт на кар’єрах);
  • Blue Sky Analytics (використовує зображення із супутників для відстеження пожеж).

Значення проєкту для кліматичної політики

Якщо коаліція TRACE успішно зможе зібрати вичерпні дані, створити ШІ, щоб дослідити їх, і зробити результати роботи доступними для громадськості, це проллє світло на безліч питань і змінить формат міжнародних переговорів з питань клімату.

Зокрема, професорка Галлахер вказала на те, що “наявність даних в режимі реального часу допоможе сторонам РКЗК ООН краще зрозуміти, де і чому вони зазнають невдачі, і, навпаки, де у них справи йдуть краще, ніж очікувалося”.

Також система допоможе вирішити більшість міжнародних суперечок з приводу моніторингу та звітності та притягнути до відповідальності тих, хто не виконує взяті зобов’язання.

“Це дасть можливість людям, які дійсно зацікавлені в скороченні викидів”, — вважає Ел Гор.

Теги: парниковые газы, зміна клімату, клімат

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