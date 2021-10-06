Кліматична активістка перервала показ мод Louis Vuitton в Парижі, пройшовши подіумом з банером із засудженням впливу надмірного споживання на навколишнє середовище.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Несучи банер “надмірне споживання = вимирання”, жінка, яка представляє групи Amis de la Terre France, Youth for Climate та Extinction Rebellion, пройшла тим же шляхом, що і моделі, викликавши ажіотаж в аудиторії.

Зірки французького кіно Кетрін Деньов і Ізабель Юппер, які сиділи в першому ряду, майже не здригнулися, а деякі представники клану Арно, що сиділи поруч з виконавчим директором LVMH і главою компанії Бернаром Арно, переглянулися.

Охорона повалила активістку на підлогу, перш ніж її вивели.

Інцидент не перервав потік моделей, які ходили подіумом в коридорі Лувра під драматичну органну музику.

Amis de la Terre France заявила, що націлена на лейбл, який належить LVMH, щоб привернути увагу до проблеми надмірного споживання.

“LVMH є світовим лідером у сфері розкоші й несе відповідальність за тенденції, які спонукають текстильну промисловість постійно оновлювати колекції швидше і виробляти більше”, – заявила представниця групи Альма Дюфур.