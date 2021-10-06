Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Несучи банер “надмірне споживання = вимирання”, жінка, яка представляє групи Amis de la Terre France, Youth for Climate та Extinction Rebellion, пройшла тим же шляхом, що і моделі, викликавши ажіотаж в аудиторії.
Зірки французького кіно Кетрін Деньов і Ізабель Юппер, які сиділи в першому ряду, майже не здригнулися, а деякі представники клану Арно, що сиділи поруч з виконавчим директором LVMH і главою компанії Бернаром Арно, переглянулися.
Охорона повалила активістку на підлогу, перш ніж її вивели.
Інцидент не перервав потік моделей, які ходили подіумом в коридорі Лувра під драматичну органну музику.
Amis de la Terre France заявила, що націлена на лейбл, який належить LVMH, щоб привернути увагу до проблеми надмірного споживання.
“LVMH є світовим лідером у сфері розкоші й несе відповідальність за тенденції, які спонукають текстильну промисловість постійно оновлювати колекції швидше і виробляти більше”, – заявила представниця групи Альма Дюфур.
- Раніше шведська активістка Грета Тунберг висміяла світових лідерів на молодіжному кліматичному саміті в Мілані.