Кліматична криза вдарить по запасах кави і шоколаду в Європі

Згідно з дослідженням, поставки кави і шоколаду в Європу незабаром можуть бути порушені кліматичною кризою через посуху в країнах-виробниках.

Про це повідомляє The Guardian.

Нідерландські вчені передбачили різке підвищення ризику посухи для імпорту сільськогосподарської продукції в ЄС. Тільки 7% такого імпорту були уразливі за останні 25 років, але в наступні 25 років ця частка зросте до 37%, навіть якщо викиди вуглецю різко скоротяться. За їх словами, нестача пропозиції може привести до підвищення цін.

Дослідження також показало високу вразливість для імпорту пальмової олії, що використовується в багатьох харчових продуктах, і соєвих бобів, які є основним кормом для курей і свиней в Європейському союзі.

З кліматичних змін аналіз враховував тільки посуху. Інші кліматичні впливи, такі як повені та зростання чисельності шкідників, можуть лише погіршити ситуацію. Однак в деяких регіонах ризик посухи в майбутньому може бути нижче, і вони можуть частково компенсувати втрату врожаю в інших місцях.

“Дослідження свідчить про те, як ми пов’язані між собою в глобальному масштабі посередництва торгівлі, і як кліматичні лиха за межами наших кордонів можуть безпосередньо зачіпати наше життя, і можуть мати пряме відношення до нашого суспільства та економіки. Ми не можемо більше просто ігнорувати це”, – зазначив Ертуг Ерчін, який керував дослідженням.