Згідно зі звітом програми ООН про довкілля, майже 200 країн зобов'язалися скоротити викиди парникових газів. Але, як і раніше, існує величезний розрив між тим, що було обіцяно, і тим, що, на думку вчених, необхідно зробити.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За п’ять днів до зустрічі лідерів на переговорах кліматичного саміту COP26 ООН у Глазго, Шотландія, десятки країн все ще офіційно не оновили своїх зобов’язань щодо скорочення викидів. Хоча це їхнє зобов’язання відповідно до правил Паризької угоди 2015 року.

З країн “Великої 20” (G20), на які припадає 80% світових викидів, лише шість країн офіційно підвищили свої цілі щодо зниження вуглецевих викидів.

У звіті також зазначено, що шість країн G20 так і не досягли своїх попередніх зобов’язань. Це – США, Канада, Австралія, Бразилія, Південна Корея та Мексика.

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За даними вчених, температура на планеті вже підвищилася на 1,2 градуса за Цельсієм.

У звіті йдеться про те, що нові обіцянки на наступні 10 років (до 2030 року) скоротять кількість викидів лише 7,5%, а необхідно на 55%.

Щоб середня температура планети не підвищилася на 1,5 градуса, країнам необхідно вдвічі скоротити поточні викиди протягом наступних восьми років.

На країни G20 припадає близько 80% світових викидів. Але, наприклад, у Китаю немає плану скорочення викидів до 2030 року, натомість він зобов’язується досягти нульового рівня викидів до 2060 року.

Без урахування населення Китай є найбільшим у світі “виробником” викидів вуглекислого газу, за ним йдуть США, ЄС, Індія, Росія та Японія.

Але менші країни також можуть вплинути на клімат: викиди від решти світу разом перевищують загальний обсяг викидів Китаю.

Найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія пообіцяла скоротити викиди вуглецю до нуля до 2060 року.