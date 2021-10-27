Про це повідомляє телеканал CNN.
За п’ять днів до зустрічі лідерів на переговорах кліматичного саміту COP26 ООН у Глазго, Шотландія, десятки країн все ще офіційно не оновили своїх зобов’язань щодо скорочення викидів. Хоча це їхнє зобов’язання відповідно до правил Паризької угоди 2015 року.
З країн “Великої 20” (G20), на які припадає 80% світових викидів, лише шість країн офіційно підвищили свої цілі щодо зниження вуглецевих викидів.
У звіті також зазначено, що шість країн G20 так і не досягли своїх попередніх зобов’язань. Це – США, Канада, Австралія, Бразилія, Південна Корея та Мексика.
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За даними вчених, температура на планеті вже підвищилася на 1,2 градуса за Цельсієм.
У звіті йдеться про те, що нові обіцянки на наступні 10 років (до 2030 року) скоротять кількість викидів лише 7,5%, а необхідно на 55%.
Щоб середня температура планети не підвищилася на 1,5 градуса, країнам необхідно вдвічі скоротити поточні викиди протягом наступних восьми років.
На країни G20 припадає близько 80% світових викидів. Але, наприклад, у Китаю немає плану скорочення викидів до 2030 року, натомість він зобов’язується досягти нульового рівня викидів до 2060 року.
Без урахування населення Китай є найбільшим у світі “виробником” викидів вуглекислого газу, за ним йдуть США, ЄС, Індія, Росія та Японія.
Але менші країни також можуть вплинути на клімат: викиди від решти світу разом перевищують загальний обсяг викидів Китаю.
Найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія пообіцяла скоротити викиди вуглецю до нуля до 2060 року.
- Раніше шведська активістка Грета Тунберг висміяла світових лідерів на молодіжному кліматичному саміті в Мілані. За словами Тунберг, за останні 30 років кліматичні дії світових лідерів були рівносильні пустим балачкам “бла-бла-бла”. Тунберг назвала фрази, які часто використовують політики, порожніми словами та невиконаними обіцянками.
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