Президент США на конференції щодо боротьби з кліматичними змінами, що триває у Глазго (Шотландія, Сполучене Королівство), презентував план скорочення викидів метану.

Про це йдеться у матеріалі Associated Press.

Президент США Джо Байден під час виступу на кліматичному саміті Організації Об’єднаних Націй у Глазго пообіцяв опрацювати з Європейським союзом та десятками інших країн питання скорочення загальних викидів метану по всьому світові на 30% до 2030 року.

Бачення ґрунтуватиметься на плані Агенції з охорони навколишнього середовища США щодо посилення правил викидів метану для нафтогазового сектора.

План також спрямовуватиметься на скорочення кількості наявних нафтових та газових свердловин по всій країні. Раніше він передбачав лише скорочення нових свердловин.

“Одна з найважливіших речей, які ми можемо зробити в цьому десятиріччі – досягнути мети щодо запобігання підвищенню глобальної температури понад як 1,5 градуса. Для цього слідо якнайшвидше скоротити викиди метану. Він є одним із найпотужніших парникових газів у світі”, – сказав президент США.

Також Байден додав, що нові правила у США та глобальна обіцянка “роблять величезний внесок” не лише у боротьбу зі зміною клімату, а й у поліпшення здоров’я та скорочення захворюваності на астму та інші респіраторні хвороби.

“Скорочення викидів метану та його переробленнянадасть додаткові джерела доходів і заощадить кошти компаній. Також це сприятиме створенню “гарно оплачуваних робочих місць” для працівників, чим будуть задоволені профспілки, – наголосив Байден.

Як план працюватиме у США?

В Агентстві з охорони навколишнього середовища США очікують, що план сприятиме досягненню кліматичних цілей, закріплених Паризькою угодою 2015 року.

За інформацією Білого дому, після остаточного доопрацювання запропоновані вимоги скоротять викиди метану приблизно на 75%. У США скорочення становитиме 41 млн тонн метану в період з 2023 по 2035 роки.

Адміністрація Байдена також планує на 70% зменшити викиди метану зі сміттєзвалищ, основним джерелом яких є відходи та “надлишки” продовольчих товарів.