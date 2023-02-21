Антарктичний морський лід досяг рекордно низького рівня вдруге за два роки, що є сигналом кліматичної кризи.

Про це інформує CNN.

Як повідомляє Національний центр даних про сніг і лід (NSIDC), 13 лютого площа морського льоду навколо Антарктиди знизилася до 1,91 мільйона квадратних кілометрів, що нижче попереднього рекорду в 1,92 мільйона квадратних кілометрів 25 лютого минулого року.

“Це не просто рекордно низький рівень, – сказав Тед Скамбос, гляціолог з університету Колорадо в Боулдері. – Це дуже різкий спад”.

Зазначено, що, на відміну від Арктики, де швидкість втрати морського льоду має досить послідовну низхідну траєкторію в міру прискорення кліматичних змін, площа морського льоду в Антарктиді коливалася вгору та вниз, що ускладнювало з’ясування того, як континент і океан навколо нього реагують на глобальні зміни.

Крім того, наголошено, що два полярних регіони дуже різні. У той час як Арктика – це регіон, який включає майже весь Північний Льодовитий океан, та оточений континентами, Антарктида – це континент, оточений океаном. Це означає, що її морський лід може рости назовні, оскільки не обмежений сушею. Антарктичний лід, як правило, тонший, ніж арктичний, з більшими максимумами взимку та крутішими спадами влітку.

Вчені почали спостерігати стрімку тенденцію до зниження рівня антарктичного морського льоду. Спочатку дехто пояснював це звичайною мінливістю цього досить складного континенту з його різноманітними взаємопов’язаними кліматичними системами. Але після двох рекордів низького рівня морського льоду поспіль вчені стурбувалися.

Деякі фактори можуть впливати на те, чому морський лід такий низький, включаючи вітри, океанські течії та океанське тепло. Температура повітря в деяких частинах Антарктиди була вищою, ніж зазвичай, приблизно на 1,5 градуса за Цельсієм.

Іншим важливим фактором є пояс західних вітрів, який огинає Антарктиду. За даними NSIDC, ці вітри, які можуть посилити танення морського льоду, були сильнішими, ніж зазвичай. Потужність вітрів частково пов’язана зі збільшенням забруднення планети, що нагріває навколишнє середовище, а також із дірою в озоновому шарі.

Втрата краю морського льоду навколо Антарктиди залишає прибережні льодовики відкритими для хвиль і теплих океанських вод, що робить їх більш уразливими до танення. Змінений ландшафт Антарктиди може мати значний вплив на її дику природу, від мікроорганізмів і водоростей до пінгвінів і тюленів.