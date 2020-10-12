Соратник Віктора Януковича, ексміністр доходів і зборів Олександро Клименко погрожує подати до суду на "Букви" через розслідування журналістів Bihus.Info. про народного депутата від партії “Слуга народу” Олександра Дубинського.

Про це йдеться в листі адвоката Клименка до редакції #Букв.

Нагадаємо, 2 жовтня #Букви опублікували розслідування журналістів Bihus.Info про те, як нині народний депутат Олександр Дубінський, а раніше журналіст, у 2014 році був автором фейку “Повії на Майдані”, знятого для соратника Януковича, екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. За такий сюжет йому мали заплатити від 3 до 15 тисяч доларів.

У розслідуванні зазначається, що будучи журналістом, Дубінський, можливо, листувався з цивільною дружиною Клименка та очільницею холдингу “Вісті” Ольгою Семченко, а також – з колишнім головним редактором “Вістей” Ігорем Гужвою. Разом вони планували створення і розкрутку фейків, які б могли дискредитувати події, що відбуваються в той час на Майдані. Одним з найбільш “яскравих” фейків був спродюсований сюжет про повій на Майдані, які нібито обслуговують протестантів і, зокрема, представників партії “УДАР”.

Адвокат заявляє, що інформація не відповідає дійсності.

“Клименко О.В. чи будь-хто за його дорученням ніколи не співпрацював з Дубінським О.А.; Клименко О.В. не виступав замовником матеріалів з дискредитації “Революції Гідності” та не фінансував з цього приводу інформаційні компанії. Наведена у відеоролику інформація не відповідає дійсності та є недостовірною”, – йдеться в листі.

Адвокат вимагає “негайно видалити недостовірні твердження про Клименка у поширеній статті, які порушують його право на повагу до честі та гідності й право на недоторканність ділової репутації”. У разі відмови видалення та спростування інформації про Клименка адвокат погрожує #Буквам судом.

Адвокат зазначив, що відповідну претензію було направлено на адресу редакції “Bihus.Info” з вимогою спростування недостовірної інформації.

У свою чергу керівник проєкту Bihus.info Денис Бігус, до якого #Букви звернулися за коментарем зазначив, що не отримував листів від адвокатів щодо розслідування про Дубінського.

На запитання, чи готова редакція “Bihus.Info” захищатися у суді і довести правдивість інформації про діяльність Дубінського і Клименка, Бігус відповів, що готовий.

“Якщо ми щось публікуємо, ми точно готові захищатись”, – коротко резюмував керівник проєкту Bihus.info.

Зазначимо, що #Букви готові дати можливість всім сторонам висловити свою позицію.