Клініка Андрія Пальчевського "Євролаб", де кандидат в президенти Володимир Зеленський здавав аналізи на відсутність в крові наркотиків, робить тести на виявлення нового коронавірусу за 16 тис. гривень, а експрес - за 1,5 тис. грн.

Про це у Facebook написав журналіст видання “Новое время” Дмитрий Бобрицкий.

“Клініка пана Андрія Пальчевського “Євролаб”, де майбутній президент як “в дружній і незалежній”, додумалася до геніальної бізнес-моделі. Під час панічних настроїв, “Євролаб” єдина з усіх приватних клінік, десь домовилася про закупівлю тестів, і запропонувала киянам пройти два види тестування на коронавірус СOVID-19″, – написав журналіст.

За його словами, в клініці можна зробити один тест за 1500 грн (експрес-тест), і інший – за 16 000 грн (500 євро).

“Коли оптова вартість експрес-тестів на ринку – 300-400 грн, а в Німеччині коштує близько 60 євро (в 9 разів дорожче)” – написав журналіст.

“Як з’ясувалося, паніка таки діє. По-перше, закуплені тести в “Євролабі” розійшлися, як гарячі пиріжки. Їх “більше немає”, а будуть тільки в п’ятницю і ціна, ймовірно зросте. “Багато людей телефонують?”.” Так!”, – відповіла дівчина-оператор з клініки. По-друге, на сайті “Євролаб” вказується, що експрес-тест виявляє саме СОVID-19. Однак, з відкритих джерел відомо, що експрес-тест здатний діагностувати тільки” сім’ю коронавірусів”, їх більше 100 різновидів, але не може виявити саме новий СОVID-19. Тим більше, якщо у вас ще триває інку аціонного період. По суті, зараз відбувається обман потенційних пацієнтів, принаймні на сайті”, – зазначає журналіст.

“По-третє, я дізнався про існування цікавих людей – Instagram-блогерок Сабіни Мусіної і Ксюши Манекен. Одна з них зняла кілька Сторіс, як вона ходила в “Євролаб” та “робила тест на COVID-19”, а Ксюша виклала тільки фото з результатами. Не треба бути Шерлоком, щоб здогадатися, швидше за все, це “рекламна інтеграція” послуг “Євролаб”, – зазначив Дмитро Бобрицький.

За його словами, люди підігріті панікою і рекламою не йдуть до сімейних лікарів, а летять в “Євролаб” робити “космічно дорогі або непотрібні тести”.

Діагностика на коронавірус у клініці коштує 16 тис. грн.

Прайс на сайті клініки показує тести за 1,5 тис. грн:

Раніше на брифінгу заступник голови КМДА Микола Поворозник на питання журналістки про те, що “одна з приватних клінік Києва вже проводить тести на коронавірус”, відповів наступне: “У цій приватній клініці було поставлено кілька позитивних результатів, але після того, як їх протестували в референс-лабораторії, всі ці позитивні результати були анульовані”.

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На відео з 26-ї хвилини

Наразі на сайті клініки “Евролаб” повідомляється, що у них закінчилися тести на коронавірус.

Нагадаємо, що під час передвиборної президентської гонки Володимир Зеленський заявив, що готовий йти на дебати з чинним Президентом України Петром Порошенко. При цьому шоумен висунув ряд умов, одним з яких було здача аналізів на алкоголь і наркотики.

Тоді Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналізи в п’ятницю, 5 квітня, в медпункті стадіону “Олімпійський”. У відповідь шоумен відмовився і пішов в “Євролаб”.