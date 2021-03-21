У столичних клінінгових компаніях заявили, що відмити граніт і реставрувати двері Офісу президента після учорашньої акції протесту обійдеться максимум в 50 тис. грн, а не два мільйони, як про це раніше повідомила пресслужба Банкової.

Про це повідомив журналіст В’ячеслав Лакомкін на своїй Facebook-сторінці.

Журналіст списався з клінінговими компаніями, які надають послуги, необхідні для усунення пошкоджень, нанесених протестуючими будівлі Офісу президента 20 березня.

“Подзвонив я в клінінгову компанію і вони готові відмити граніт 12 тисяч гривень. За один робочий день! Двері реставрують повністю за 30 тисяч гривень. І того – 42 тисячі гривень! Нехай навіть 50 тисяч”, – написав Лакомкін.

Він нагадав, що Офіс президента називає суму в 2 млн грн, відзначаючи при цьому, що через 72 години фарба в’їсться в граніт і відмити її стане значно важче.

“Сподіваюся, що за два ляма вони і граніт замінять, покриють його антипокрасочними речовинами. А двері замінять на портал в пекло… Пане Єрмак, відпишіть в лс – скину контакти фірм”, – додав журналіст.

Раніше Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання території та фасадів Офісу президента після учорашньої акції протесту коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень, а не два мільйони, як про це раніше повідомила пресслужба Банкової.

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.

Нагадаємо, що Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.