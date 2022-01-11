Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.
“Ключ до вступу України до НАТО знаходиться в руках Німеччини. Тому ми закликаємо не упускати цю історичну можливість і якнайшвидше розпочати план дій щодо членства України”, – заявив дипломат.
Андрій Мельник зауважив, що це єдиний правильний крок, який має зробити новий уряд Німеччини замість того, щоб обговорювати “ефемерні безпекові занепокоєння” президента Росії Володимира Путіна.
- Нагадаємо, 15 грудня 2021 року новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- 5 січня 2022 року в американському інформаційному агентстві Associated Press повідомили про те, що адміністрація Байдена та її європейські союзники розпочинають серію зустрічей, спрямованих на те, щоб показати Росії, що вторгнення в Україну зустріне рішучу відповідь. США закликають до об’єднання навколо підтримки України. Наголошувалось, що серйозність реакції багато в чому залежить від Німеччини — країни із найпотужнішою економікою, дипломатичного важкоатлета Євросоюзу.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна продовжуватиме реформи на шляху до членства у НАТО, попри вимоги та погрози Російської Федерації.
- Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- Колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.
- Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що США та НАТО не мають давати обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення Альянсу. Подібну умову може запропонувати лише політик, котрий не хоче миру. При цьому він закликав скасувати “фактичне вето Володимира Путіна” на євроатлантичні прагнення України та Грузії.