Новий уряд Німеччини має якнайшвидше розпочати втілення плану дій щодо членства України в НАТО у відповідь на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" від Заходу.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

“Ключ до вступу України до НАТО знаходиться в руках Німеччини. Тому ми закликаємо не упускати цю історичну можливість і якнайшвидше розпочати план дій щодо членства України”, – заявив дипломат.

Андрій Мельник зауважив, що це єдиний правильний крок, який має зробити новий уряд Німеччини замість того, щоб обговорювати “ефемерні безпекові занепокоєння” президента Росії Володимира Путіна.