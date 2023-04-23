Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що метою майбутнього контрнаступу ЗСУ має бути ізоляція Криму. Він наголосив, що "ті, хто здійснюють тиск на Україну, закликаючи поступитися Росії півостровом, є або наївними, або не вміють читати карту".

Про це генерал США розповів в інтервʼю Radio NV.

Годжес пояснив, що подальший наступ ЗСУ не має звільнити Донбас. Він додав, що задача — це забезпечення умов для звільнення Криму. А коли Крим вже буде звільнено — Донбас піде слідом. Генерал наголосив, що “ключ — це Крим!”. Американський генерал зазначив, що така операція насамперед має бути рішенням Генштабу ЗСУ та президента Володимира Зеленського.

Загалом колишній командувач армією США в Європі не уявляє такого сценарію, за якого б Україна почувала себе у безпеці, відновлювала свою економіку, тоді як “Росія в цей час і далі б перебувала у Криму”.

За словами Годжеса, РФ, “маючи в руках” Крим, надалі блокуватиме Азовське море та перешкоджатиме торгівлі на всьому узбережжі Чорного моря.

Подивіться на карту і ви зрозумієте, що Крим — це як встромлений у живіт України кинджал. Допоки Росія зі своїми військами та авіацією перебуває на ньому, він таким і залишатиметься. Тому без деокупації Криму буде дуже складно відновити економіку. Саме тому я вважаю, що метою має бути саме звільнення півострова”, — зауважив військовий.

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Також американський генерал додав, що “ті, хто здійснюють тиск на Україну, закликаючи поступитися Росії Кримом, є або наївними, або не вміють читати карту”.

10 квітня колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зауважив, що вже до кінця серпня 2023 року українські війська можуть звільнити анексований Росією півострів Крим за умови, що Захід надасть Києву високоточну зброю великої дальності.

Зауважимо, протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Також стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.

У Головному управлінні розвідки України закликали жителів тимчасово окупованого Криму продовжувати надавати інформацію про дислокацію російських сил на півострові.