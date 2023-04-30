Дані із секретних документів США - котрі були "злиті" у соцмережі - свідчать про те, що ключові країни намагаються перечекати протистояння Сполучених Штатів з РФ та КНР, що ставить під загрозу глобальну програму американського президента Джо Байдена.

Про це повідомляє The Washington Post.

Глобальний порядок денний Джо Байдена стикається зі значними проблемами, оскільки основні країни, що розвиваються, прагнуть уникнути загострення протистояння між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм, а в деяких випадках використовують це суперництво для власної вигоди, свідчать секретні оцінки американської розвідки.

Документи дають рідкісне уявлення про приватні розрахунки ключових держав, що розвиваються, зокрема Індії, Бразилії, Пакистану та Єгипту, коли вони намагаються досягти прихильності в епоху, коли Америка більше не є безперечною наддержавою світу.

Витоки розвідданих, які раніше не розголошувалися, також пропонують нове уявлення про перешкоди, з якими стикається Байден у забезпеченні глобальної підтримки своїх зусиль, спрямованих на відмову від поширення авторитаризму, стримування войовничості Росії за її межами та протидію зростаючому глобальному охопленню Китаю.

Матіас Спектор, науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що країни, що розвиваються, переналаштовуються в той момент, коли Америка стикається з новою потужною конкуренцією, оскільки Китай проєктує новий економічний і військовий вплив, а Росія, хоча й ослаблена війною проти України, демонструє здатність відвернути тиск Заходу.

“Незрозуміло, хто буде займати першу позицію через 10 років, тому їм потрібно диверсифікувати свій ризик і хеджувати свої ставки”, — сказав Спектор.

Це очевидно в Пакистані, який після 11 вересня отримав мільярди доларів американської допомоги на економіку та безпеку, але зараз сильно залежить від китайських інвестицій і позик. Відповідно до одного з оприлюднених документів, Хіна Раббані Кхар, міністерка закордонних справ Пакистану, у березні стверджувала, що її країна “більше не може намагатися підтримувати золоту середину між Китаєм і Сполученими Штатами”.

У внутрішній записці, яку вона назвала “Важкий вибір Пакистану, Кхарпопередила, що Ісламабад повинен уникати створення видимості умиротворення Заходу, і що інстинкт збереження партнерства Пакистану зі Сполученими Штатами зрештою принесе в жертву повну вигоду від того, що вона вважала “справжнім стратегічним” партнерством країни з Китаєм. У недатованому документі розвідки не вказано, як Сполучені Штати отримали доступ до записки Кхар.

Інший документ, датований 17 лютого, описує розмови прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа з підлеглим щодо майбутнього голосування в ООН щодо конфлікту в Україні та те, що, на думку уряду, буде відновлення тиску Заходу щодо підтримки резолюції, яка засуджує вторгнення Росії.

Помічник повідомив Шаріфу, що підтримка цього заходу означатиме зміну позиції Пакистану після того, як він раніше утримався від подібної резолюції , йдеться в документі розвідки. Пакистан мав можливість домовитися з Росією про торгові та енергетичні угоди, і підтримка резолюції, яку підтримує Захід, може поставити під загрозу ці зв’язки, зазначив помічник.

Під час голосування Генеральної Асамблеї ООН 23 лютого Пакистан був серед 32 країн, які утрималися.

Офіційні особи Пакистану та інших країн, згадані в документах, що просочилися, відмовилися від коментарів.

У той час як основні союзники США в Європі та Східній Азії об’єдналися, щоб підтримати кампанію Байдена в Україні, надаючи дедалі більше зброї та відмовляючись від російської енергії, Вашингтон наштовхнувся на опір в інших місцях.

Адміністрація Байдена повідомила цим країнам, що вона не просить їх обирати сторону між Сполученими Штатами, з одного боку, та Китаєм і Росією, з іншого, про що держсекретар Ентоні Блінкен наголосив під час своїх подорожей.

Коли минулого року Блінкен відвідав Південну Африку, яка нещодавно провела військові навчання з Росією і може відхилити запит Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна, якщо він приїде під час саміту цього року, тамтешні посадовці повідомили секретарю, що їх не змусять приймати рішення, які їх не влаштовують.

Індія також уникала позиції між Вашингтоном і Москвою під час розмови 22 лютого між індійським радником з національної безпеки Аджитом Кумаром Довалом і його російським колегою Миколою Патрушевим, вказує ще один із оприлюднених документів.

У ньому йдеться, що Довал запевнив Патрушева в підтримці Індією Росії на багатосторонніх заходах і що Нью-Делі працює над тим, щоб уникнути війни під час зустрічі G20 під головуванням Індії, попри “значний тиск” зробити це. На зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Нью-Делі тижнем пізніше розбіжності щодо України призвели до неспроможності досягти консенсусу щодо ширших глобальних викликів.

Як показує витік документа, Довал також посилався на опір Індії тиску з метою підтримати підтримувану Заходом резолюцію ООН щодо України, заявивши, що його країна “не відступить від принципової позиції, яку займала в минулому”.

Люди, обізнані з позицією Індії, кажуть, що вона не підтримує війну Росії — вказуючи на донос прем’єр-міністра Нарендри Моді, переданий особисто Путіну, — але вже давно покладається на підтримку Росії в ООН і не має іншого вибору, окрім як підтримувати енергетичні та економічні зв’язки з Росією.

Тим часом країни Центральної Азії “прагнуть використовувати” цю конкуренцію та отримати вигоду від розширення інтересу з боку Сполучених Штатів, Китаю та Європи, оскільки вони прагнуть зменшити свою залежність від Росії. У документі не визначено про які країни мовиться, але вони, ймовірно, включають такі країни, як Казахстан, які прагнуть зменшити вплив Росії та розвивати нові партнерства в енергетиці та торгівлі .

Лідери в регіоні “прагнуть працювати з тим, хто пропонує негайні результати, яким наразі є Китай”, — йдеться в документі.

Деякі офіційні особи Глобального Півдня, термін, який використовується для опису частин Азії, Африки та Латинської Америки, позиціюють себе як дипломатичний міст між трьома суперниками. Серед них президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який намагався закріпити за своєю країною провідну глобальну роль після періоду ізоляціоністських кроків під керівництвом попередника Жаїра Болсонаро.

Документи, що просочилися, передбачають пропозицію Лули створити “блок миру в усьому світі” для посередництва в інтересах США та Китаю та припинення бойових дій в Україні, зазначаючи, що бразильський лідер планував обговорити цю ініціативу з президентом Сі Цзіньпіном під час візиту до Китаю який відбулося у квітні.

Лула розлютив країни НАТО, припустивши, що вони затягують конфлікт в Україні, постачаючи Києву зброю, і припустивши, що для досягнення миру Росія може віддати частину території, яку вона контролює в Україні, але залишити за собою окупований Кримський півострів.

Згідно з даними розвідки, цитованими в документах, що просочилися, офіційні особи в міністерстві закордонних справ Росії підтримали план Лули, заявивши, що це протидіятиме наративу Заходу про Україну “агресор-жертва”. Незабаром після повернення з Китаю Лула прийняв міністра закордонних справ Росії в Бразиліа.

Ініціатива Лули набувала форми в той самий час, коли його уряд зустрів два військових кораблі американського головного суперника Ірану, обидва з яких були визначені як такі, що потрапили під санкції США. Березневий документ, який міститься в витоках Discord, говорить, що кораблі Makran і Dena, що входять до складу 86-ї розгорнутої військово-морської групи Ірану, завершили тижневий захід у порт Ріо-де-Жанейро 4 березня.

Пентагон оцінив, що Лула, “імовірно, схвалив захід у порт, щоб зміцнити свою репутацію як глобального посередника та поліпшити імідж Бразилії як нейтральної держави”, але сказав, що візит не обов’язково свідчить про значне розширення військових відносин двох країн, попри те, що Іран сподівається на такий результат , йдеться в документі.

Уряди Чилі, Аргентини, Уругваю та Венесуели відхилили прохання Ірану про паралельні візити.

У документі йдеться, що напередодні візиту деякі бразильські військово-морські посадовці лобіювали Сполучені Штати, щоб вони спонукали уряд Лули відмовити у візиті, оскільки вони не хотіли, щоб Вашингтон розглядав його як “реорганізацію” зовнішнього партнерства Бразилії.

Згідно з документом, високопоставлений чиновник міністерства закордонних справ Бразилії сказав, що Бразилія не має жодних підстав пов’язувати візит із поганим рівнем прав людини в Ірані, а також жодних правових підстав для відмови Ірану. У ньому сказано, що військово-морський флот Бразилії применшив візит для ЗМІ, але провів церемонію на борту Dena.

Тим часом президент Аргентини Альберто Фернандес планував використати оновлений альянс країн Латинської Америки, включаючи Аргентину, Мексику та Бразилію, щоб отримати більше влади в переговорах зі Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом, згідно з іншим документом, що просочився.

Як повідомляла The Washington Post раніше, наслідки напруженості США з Росією є особливо гострими в Єгипті, який отримує понад 1 мільярд доларів на рік допомоги від Вашингтона, але поглибив зв’язки з РФ. Росія будує першу в Єгипті АЕС і обіцяє забезпечити його військовою технікою.

Документи, що просочилися, показують, що Єгипет намагається врегулювати протистояння щодо України та відбивати вимоги щодо військової допомоги як від Росії, так і від Сполучених Штатів. Президент Абдель Фатах ас-Сісі спочатку наказав виробити до 40 000 ракет для таємної поставки в Росію , як свідчать оцінки американської розвідки, але пізніше, схоже, піддався тиску США і відклав цю угоду, погодившись натомість виробляти артилерійські снаряди для України.

Спектор сказав, що, попри спроби адміністрації Байдена переконати, а не змусити країни, що розвиваються, підтримати її глобальні пріоритети, вони, ймовірно, залишатимуться обережними.

“Ці країни дивляться на США, а США набагато могутніші за них”, — сказав Спектор. “Коли ви маєте справу з мамонтом, не має значення, чи співчуває мамонт тому, що ви говорите. Коли він рухається, земля все одно тремтить”.