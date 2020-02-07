Про це повідомляє CNN.
Відомо, що Віндман особисто був присутній при телефонній розмові президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, стенограма якої була пізніше оприлюднена.
Надалі Віндман свідчив в Палаті представників під час процесу по оголошенню імпічменту Трампу, де заявив, що оприлюднена стенограма розмови була неповною.
В той же час президент Трамп неодноразово обурювався присутністю Віндмана на роботі в Білому домі.
В адміністрації раніше не виключали, що він піде після виправдання Трампа в Сенаті.
- 5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним за обома статтями імпічменту — про перешкоджання роботі Конгресу і зловживанні владою.
- Трамп відреагував на рішення Сенату виправдати його за всіма статтями імпічменту жартівливим відеороликом про те, що буде президентом вічність.