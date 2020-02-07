Представник Ради нацбезпеки США Олександр Віндман, який був ключовим свідком у процесі імпічменту президента Дональда Трампа, піде з Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

Відомо, що Віндман особисто був присутній при телефонній розмові президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, стенограма якої була пізніше оприлюднена.

Надалі Віндман свідчив в Палаті представників під час процесу по оголошенню імпічменту Трампу, де заявив, що оприлюднена стенограма розмови була неповною.

В той же час президент Трамп неодноразово обурювався присутністю Віндмана на роботі в Білому домі.

В адміністрації раніше не виключали, що він піде після виправдання Трампа в Сенаті.