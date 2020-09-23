Про це Глава держави заявив в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny.

“Україна зацікавлена в мирі найбільше, бо війна – на нашій території. Але на шляху до миру має бути рух двох сторін, і ключові кроки має зробити Росія, яка контролює окуповані території України”, – сказав Зеленський, підкресливши, що хотів би бачити більше прагнення Москви щодо досягнення миру.

Президент зазначив, що усі війни колись закінчуються.

“Питання в тому, скільки вони тривають, скільки життів забирають, скільки страждань приносять. Ми впевнені на 100%, що українські міста – Донецьк і Луганськ – це наші міста, там наші люди, як і в Криму, до речі”, – сказав Володимир Зеленський.