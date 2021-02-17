Верховна Рада України підтримала заяву у зв’язку з річницею Євромайдану та подій Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За відповідний проєкт постанови №2739 проголосували 295 нардепів: 200 – від “Слуги народу”, 24 – від “Європейської Солідарності”, 20 – від “Батьківщини”, 15 – від “Голосу”, 12 – від групи “За майбутнє”, 16 – від групи “Довіра”, 8 позафракційних.

Жодного голосу не дали нардепи від ОПЗЖ.

Під час розгляду документа нардепи хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав життя під час трагічних подій Революції Гідності.

Згідно із пояснювальною запискою, схвалення заяви “є необхідним для надання політичної оцінки подіям Євромайдану, Революції Гідності та їхнім наслідкам”. Зокрема, “надається оцінка діям Віктора Януковича, міліцейських підрозділів “Беркут” та іншим особам і організаціям, які вчиняли протиправні дії”.

У заяві Верховної Ради йдеться про те, що:

• Революція Гідності є “одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи”.

• Розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності, має бути завершене і проведене ефективно, а винуватці мають постати перед судом та “в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності”.

“Подальше зволікання в цьому питанні недопустиме, бо непокаране зло зростає”, – зазначається в заяві.

• Узурпація влади є недопустимою.

“Узурпація влади однією з її гілок, партією чи окремим посадовцем є абсолютно недопустимим явищем, що спричиняє довготривалі тяжкі наслідки”, – наголошується в заяві.

• Протиправна діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення “Беркут”, міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності “засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству”.

• Необхідність політичної оцінки режиму Віктора Януковича. Зазначається, що трагічні події Революції Гідності, анексія Криму, а також збройна агресія Росії та окупація нею окремих районів Донбасу стались “не в останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався РФ і діяв всупереч національним інтересам України”.

• Мирні зібрання “є надзвичайно дієвим інструментом громадського контролю за інститутами публічної влади, а безпека учасників мирних зібрань усіх видів і форм”, як і їхнє право висловлювати свою думку, мають бути захищені державою.

• Держава або окремі посадові особи не можуть свавільно обмежувати свободу зібрань.

• Європейські цінності, за які віддали свої життя Герої Небесної Сотні (гідність, демократія, рівність та верховенство права), необхідні для нормального функціонування суспільства.

“Верховна Рада України послідовно стоїть і стоятиме на позиціях утвердження цих цінностей в усіх сферах суспільного життя”, – сказано в заяві.

В документі також говориться про важливість пам’яті про Героїв Небесної Сотні.

“Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір — бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні — українці та іноземці, віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення”, – зазначається в заяві.