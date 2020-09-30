Байден називав Трампа “клоуном”, “брехуном”, “расистом” і “найгіршим президентом країни в історії”.
Незважаючи на існуючі правила дебатів, а також домовленості між кандидатами, вони часто перебивали один одного і дозволяли собі ображати опонента.
В один з таких моментів модератор дебатів, журналіст Fox News Кріс Уоллес навіть запропонував Трампу помінятися з ним місцями.
Байден спочатку вибрав стратегію – говорити без емоцій, апелювати фактами, не піддаватися на провокації.
Але тактика Трампа була протилежною, що дозволило йому швидко дезорієнтувати демократа. Результатом стало те, що Байден також почав перебивати і ображати опонента.
Реагуючи на поведінку Трампа на дебатах, він називав його “клоуном”. Він також говорив: “Коли ти вже замовкнеш?”, “Помовч хоча б дві хвилини”, “Хто-небудь, заткніть його” і так далі.
Байден і Трамп постійно називали один одного брехунами і намагалися викрити в брехні, вириваючи фрази з контексту.
Також Байден назвав Трампа “відвертим расистом” і ксенофобом.
Він звинуватив Трампа у відсутності чіткої позиції щодо політики президента РФ Володимира Путіна, назвавши його “щеням Путіна” (Putin’s puppy).
Резюмуючи, Байден закликав своїх виборців обов’язково брати участь у виборах, щоб знову не пережити “чотири роки брехні”. Він назвав Трампа “найгіршим президентом в історії США”, при якому американці збідніли, стали більш схильні до насильства, розділилися, стали нетерпимими і так далі.
- Зазначимо, це був перший раунд дебатів. Наступні два заплановані на 15 і 22 жовтня.
- Під час цих дебатів Трамп і Байден говорили на такі теми: минуле кандидатів; Верховний Суд; пандемія коронавірусу; расові протести і насильство в містах; чесність майбутніх виборів; економіка.