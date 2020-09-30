Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден дозволив собі деякі грубі висловлювання щодо політичного опонента Дональда Трампа під час дебатів.

Байден називав Трампа “клоуном”, “брехуном”, “расистом” і “найгіршим президентом країни в історії”.

Незважаючи на існуючі правила дебатів, а також домовленості між кандидатами, вони часто перебивали один одного і дозволяли собі ображати опонента.

В один з таких моментів модератор дебатів, журналіст Fox News Кріс Уоллес навіть запропонував Трампу помінятися з ним місцями.

Байден спочатку вибрав стратегію – говорити без емоцій, апелювати фактами, не піддаватися на провокації.

Але тактика Трампа була протилежною, що дозволило йому швидко дезорієнтувати демократа. Результатом стало те, що Байден також почав перебивати і ображати опонента.

Реагуючи на поведінку Трампа на дебатах, він називав його “клоуном”. Він також говорив: “Коли ти вже замовкнеш?”, “Помовч хоча б дві хвилини”, “Хто-небудь, заткніть його” і так далі.

Байден і Трамп постійно називали один одного брехунами і намагалися викрити в брехні, вириваючи фрази з контексту.

Також Байден назвав Трампа “відвертим расистом” і ксенофобом.

Він звинуватив Трампа у відсутності чіткої позиції щодо політики президента РФ Володимира Путіна, назвавши його “щеням Путіна” (Putin’s puppy).

Резюмуючи, Байден закликав своїх виборців обов’язково брати участь у виборах, щоб знову не пережити “чотири роки брехні”. Він назвав Трампа “найгіршим президентом в історії США”, при якому американці збідніли, стали більш схильні до насильства, розділилися, стали нетерпимими і так далі.