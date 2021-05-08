Московський клуб Mutabor, в якому збирається виступити дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка – діджейка Анастасія Топольська (Dj Nastia) пов’язують бізнесменом, котрий в минулому влаштовував вечірку на честь Володимира Путіна.

На це звернув увагу юрист, колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Йдеться про російського бізнесмена Михайла Данілова, якому в Москві належить ряд нічних клубів.

“Клуб Mutabor, де виступить дружина Лещенка – Анастасія Топольська, належить російському власнику клубної імперії Михайлу Данілову… У 2011 році 8 березня на вулицях Москви з’явилися рекламні розтяжки з написом: “Putin Party. Хочу прем’єр-міністра”. Провокаційну рекламу запустив клуб “Рай”, який також належить Данілову. За підсумками опитування його відвідувачки визнали Путіна найпривабливішим чоловіком”, – наголосив Матіос.

Варто зазначити, що в ЗМІ дійсно пов’язують клуб Mutabor із Михайлом Даніловим.

Mutabor відкрився у квітні 2019 року й позиціонував себе більше як арт-центр (тобто планувалося проводити не лише вечірки, але й концерти, арт-проєкти й таке інше).

Ініціаторами створення Mutabor називають російську діджейку Наталію Абель (DJ Abelle) і музиканта Олександра Лестюхіна (Poima).

У ЗМІ також прямо вказують, що безпосередню участь у створенні клубу брав Михайло Данілов.

Наприклад, в одному із джерел сказано, що у відкритті клубу “важливу роль зіграв бізнесмен Михайло Данілов, якому належить клубна імперія в Москві, що включає з десяток найрізноманітніших клубів від гламуру до техно”.

У статті на сайті “Red Bull Russia” сказано, що Наталія Абель безпосередньо домовлялася про відкриття клубу з Даніловим, і це їхній спільний проєкт.

“Вона (Абель, – ред.) знову повернулася до Москви і зустрілася з Михайлом Даніловим. Партнери вирішили все-таки спробувати зробити новий клуб. Інший. Більш широкого формату. Навіть не клуб, а арт-центр”, – йдеться у вказаному матеріалі.

Варто зазначити, що російський Forbes ще до заснування клубу Mutabor писав про велику клубну імперію Михайла Данілова.

У цій статті сказано, що “клубна імперія Данілова з іспанським назвою Sagrado (священний) об’єднує більше десятка майданчиків Москви, а серед відвідувачів і інвесторів його закладів чимало бізнесменів зі списку Forbes”.

Один із московських клубів Данілова – “Рай” – у 2011 році провів неоднозначну вечірку, яка називалася “Putin Party. Хочу прем’єр-міністра”.

Організатори зазначали, що метою вечірки було “проголосувати за ідеального чоловіка для посади прем’єр-міністра”, і за результатами переміг саме Володимир Путін (який у той час якраз займав посаду голови уряду РФ).

Згадало про цю вечірку й видання Forbes.

“Напередодні 8 березня 2011 року на вулицях Москви з’явилися рекламні розтяжки з написом “Putin Party. Хочу прем’єр-міністра”. Провокаційну рекламу запустив клуб “Рай”, його відвідувачки, за підсумками опитування, визнали Путіна найпривабливішим чоловіком… А через кілька місяців “Рай” закрився. Але не через фривольні жарти – тривала криза завершила епоху московського гламуру”, – йдеться в статті.

А “Російська служба ВВС” повідомляла, що на вказану вечірку запрошували також Володимира Путіна, але той не прийшов. І загалом в адміністрації Путіна тоді без особливого ентузіазму сприйняли факт проведення “тематичної” вечірки “Putin Party”.

Зокрема, за кілька днів до вечірки прессекретар уряду РФ Дмитро Пєсков сказав, що “Раю” не дозволять використовувати ім’я Путіна.

Що відомо про виступ Топольської в Москві?

Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенко – Анастасія Топольська виступатиме в Москві 8-9 травня.

Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor. Це підтвердили й організатори заходу.

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Однак це буде не зовсім типова вечірка, на яку запрошують діджеїв. Для учасників сформували доволі дорослі правила. Зокрема, на вечірці можна робити все що завгодно, але не можна заважати іншим. Організатори попереджують, що заборонена будь-яка дискримінація, а також відеознімання та фотографування. На вечірку пускатимуть людей 18+.

“Секс-позитив зі збереженням принципу згоди”, – йдеться у правилах.

Варто зазначити, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Це сталося на початку березня.

Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дія цього наказу зупинена.

Дружина Лещенка вислювлювала думку, що їй “пощастило стати однією із щасливчиків”, які вакцинувалися. А також наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.

Чим іще відома сім’я Лещенка?

Сергій Лещенко купив в Києві квартиру вартістю 7,5 млн грн і площею близько 200 м². За його словами, частина коштів на покупку квартири – його заощадження як колишнього співвласника видання “Українська правда”. Крім того, половина суми – це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частина нардепу нібито позичила його тоді ще дівчина Анастасія Топольська.

Цікаво, що раніше Анастасія Топольська заявляла, що обурена законом про квоти для української музики на радіо, за який він голосував.

#Букви розповідали, що колишній нардеп та член наглядової ради державного акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко зустрів 2021 рік у нічному клубі, переповненому людьми. Лещенко в Instagram активно ділився фото та відео зі свого святкування. Разом із ним була його дружина-діджейка.

У кінці березня український бізнесмен і меценат Павло Фукс звинуватив Сергія Лещенка в поширенні фейків. Зокрема, Лещенко в своєму Telegram-каналі опублікував інформацію, що компанія бізнесмена потрапила під санкції РНБО. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Раніше Лещенко у соцмережах рекламував один з брендів-виробників шоколаду.

Також його бачили під час обслуговування в залі для VIP-клієнтів “Сбербанк России”.

Активісти громадського руху “Відсіч” заявили, що Лещенко перейшов “червону лінію” і оприлюднили перелік “зашкварів” політика.