Український баскетболіст Олексій Лень уклав контракт із професійним американським клубом "Sacramento Kings", який виступає в Національній баскетбольній асоціації (НБА) .

Про це поінформували в пресслужбі клубу.

“Sacramento Kings” підписали контракт із центровим Алексом Ленєм”, – йдеться в повідомленні.

Згідно із політикою клубу, умови контракту не розголошуються.

За неофіційною інформацією інсайдерів, контракт розрахований на два роки, а українець отримає 7,65 млн доларів.

“Приємно вітати Алекса знову в “Kings”. Він додасть жорсткості, конкурентоспроможності і досвіду, зберігаючи при цьому нашу глибину в передній лінії”, – зазначив генеральний менеджер клубу Монті Макнейр.

Варто зазначити, що Олексій Лень уже грав за “Sacramento Kings” в сезоні-2019/20. За цей клуб він провів 15 матчів.

У минулому сезоні Лень грав у складі ще одного американського професійного баскетбольного клубу – “Washington Wizards”, за який провів 57 матчів. Баскетболіст набирав у середньому 7,1 очок за гру.

ДОВІДКА. Олексій Лень – український професійний баскетболіст, центровий. Він народився в 1993 році в місті Антрацит (Луганської області).

У 13 років Лень потрапив до вищого училища фізичної культури і переїхав до Луганська. Проте, після чемпіонату України-2006 хлопця запросили в Дніпропетровське вище училище фізичної культури.

Лень дебютував у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі, був найкращим центровим Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги 6-го сезону (2007-2008) в групі юнаки 1993 р.н.

Крім того, Олексій Лень — найрезультативніший гравець чоловічої кадетської збірної України (U16) на Чемпіонаті Європи (6-16 серпня 2009 року).

Українець виступав за баскетбольний клуб “Дніпро”.

Лень поїхав до Сполучених Штатів Америки влітку 2011 року, приєднавшись до команди університету Меріленду під керівництвом тренера Гарі Вільямса.

Згодом він грав за команду “Фінікс Санз”. 1 листопада 2013 року українець дебютував у НБА у матчі проти “Юти Джаз”.

У серпні 2018 року Лень підписав двохрічний контракт з командою “Атланта Гокс” на суму 8,5 млн доларів. А в лютому 2020 року був обміняний до “Сакраменто Кінгз”.