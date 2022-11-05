Міська влада Києва не виключає, що внаслідок ударів військових РФ місто може залишитися без води, світла та зв'язку.

Про це мер Віталій Кличко заявив в етері телемарафону.

“Ми робимо все, щоб цього [повного блекауту] не сталося. Але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання, і щоб ми всі померли. Ми не виключаємо, ми прораховуємо різні сценарії, щоб витримати та підготуватися”, — сказав мер.

Як зазначив Кличко, у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

Він запевнив, що влада готова до різних сценаріїв: “Руки ми не опускатимемо”, — додав він.

Кличко порадив киянам та гостям міста наперед дізнатися, де знаходиться найближчий бювет чи пункт обігріву, щоб скористатися ними у разі надзвичайної ситуації.