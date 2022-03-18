Мер Києва Віталій Клички опублікував відео, на якому показав гранули з російських бомб, скинутих на українські міста. Така шрапнель може розлітатися на 500 метрів від епіцентру вибуху.

Відповідне відео міський голова Києва опублікував у своєму Telegram-каналі.

На записі Кличко демонструє металеві кубики розмірами 1 х 1 см., якими начинені російські бомби. Такі гранули використано в якості вражувального елемента. Після вибуху бомби ця шрапнель розлітається на відстань до 500 метрів, каже Кличко. Такі бомби ворог скидає на житлові квартали українських міст, де перебуває значна кількість людей. Росіяни прагнуть максимізувати кількість загиблих, використовуючи такі боєприпаси, переконаний міський голова.

Після цього Кличко наголосив, що Київ ніколи не здасться ворогу. Мер Києва звернувся до західних партнерів з закликом припинити будь-які бізнес-стосунки з Росією, адже кожен цент, отриманий росіянами йде на підтримку армії країни-окупанта, наголосив Кличко.

Міський голова Києва також додав, що в Україні відбувається боротьба з ті ж цінності, які сповідують європейці. Україна зараз захищає не тільки себе, вона захищає і Захід, переконаний Віталій Кличко.