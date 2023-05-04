Ввечері 4 травня мер Києва Віталій Кличко поінформував, що у Печерському районі столиці сталося загоряння внаслідок падіння уламків збитого безпілотника.

Про це він повідомив у Telegram.

Раніше користувачі соцмережі оприлюднили кадри з ймовірним збиттям дрона у центрі Києва.

Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає”, — зазначив Кличко.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко додав, що у Печерському районі сталось загоряння на площі 5 м.кв. Потерпілих попередньо не має.

Підрозділи ДСНС працюють на місці подій. Інформація оновлюється та уточнюється.

Окрім цього, внаслідок ймовірного падіння рештків БПЛА у Соломʼянському районі сталося загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ. Рятувальники ліквідували наслідки.

Зауважимо, вночі 4 травня російські окупанти атакували Київ та Одесу. Обстріл здійснювали БПЛА та ракетами. Більшість з них були збиті, однак є і влучання.

У Києві уламки від російських дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136 впали навколо близько 10 будинків у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці.

ДОПОВНЕНО. 23:14

Командування Повітряних сил заявило, що 4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

Ціль – знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються”, – зазначили у повідомленні.

Імовірно мовиться про технічну несправність, причини встановлюються.