Про це він повідомив у Telegram.
Раніше користувачі соцмережі оприлюднили кадри з ймовірним збиттям дрона у центрі Києва.
Загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Внаслідок падіння уламків БПЛА. Будівлі неушкоджені. Потерпілих немає”, — зазначив Кличко.
Згодом начальник КМВА Сергій Попко додав, що у Печерському районі сталось загоряння на площі 5 м.кв. Потерпілих попередньо не має.
Підрозділи ДСНС працюють на місці подій. Інформація оновлюється та уточнюється.
Окрім цього, внаслідок ймовірного падіння рештків БПЛА у Соломʼянському районі сталося загоряння на першому поверсі 4 поверхової будівлі ТЦ. Рятувальники ліквідували наслідки.
Зауважимо, вночі 4 травня російські окупанти атакували Київ та Одесу. Обстріл здійснювали БПЛА та ракетами. Більшість з них були збиті, однак є і влучання.
У Києві уламки від російських дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136 впали навколо близько 10 будинків у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці.
ДОПОВНЕНО. 23:14
Командування Повітряних сил заявило, що 4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2.
Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.
Ціль – знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються”, – зазначили у повідомленні.
Імовірно мовиться про технічну несправність, причини встановлюються.
- У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість – 18 – було знищено силами ППО.
- 3 травня посольство США в Україні попередило про “триваючу підвищену загрозу ракетних атак” в країні, зокрема по Києву.
- У ніч на 4 травня росіяни завдали ударів з дронів та артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Там внаслідок обстрілу травмовано 32-річного чоловіка.