Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.
Як відомо, Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня чергового засідання в Києві. За його підсумками на Банковій уже анонсували брифінг.
За словами Кличка, йому сьогодні зателефонували з Офісу президента України Володимира Зеленського за 2,5 години до початку засідання РНБО.
Мер Києва наголосив, що не зможе бути присутнім, оскільки перебуватиме на Чернігівщині з робочою поїздкою.
“Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину”, – зазначив Кличко.
Днями мер Києва в ефірі “Українського радіо” повідомив, що не виключає, що РНБО 20 серпня може розглянути питання про усунення його з посади голови КМДА (Київської міської держадміністрації).
“Зараз РНБО може прийняти будь-яке рішення, всупереч ключовим речам. А якщо прийматимуть рішення про усунення Кличка із посади голови КМДА, то я не чіпляюся за крісло. Але головне завдання, щоб вертикаль управління не була зламана”, – наголосив Кличко, коментуючи відповідні чутки, що останнім часом з’явилися в ЗМІ.
Водночас мер столиці уточнив, що Конституційний Суд кілька разів ухвалював рішення про те, що обраний киянами міський голова має бути призначений головою КМДА.
“Є Конституція України, і Конституційний Суд тричі приймав рішення про те, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА… У киян хочуть забрати право обирати людину, відповідальну перед громадою. Я ставлю запитання киянам: ви хочете, аби вам призначали керівника вашого міста чи обирати його самим?” – заявив Кличко.
(На відео – з 32:00)
Варто зауважити, що наразі київський міський голова за своїми посадовими обов’язками очолює виконавчий орган Київської міської ради – Київську міську державну адміністрацію.
Однак у жовтні 2019 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №2143-3 “Про місто Київ – столицю України”. Цим документом пропонується розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови КМДА. У другому читанні законопроєкт досі не розглянули.
- Ще в липні 2019 року тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан направив листа до Кабінету Міністрів із проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Кабмін Олексія Гончарука цю пропозицію підтримав.
- У відповідь на це мер Києва Віталій Кличко відзначав, що президент України Володимир Зеленський планує призначити на посаду голови КМДА “свою людину”. У ЗМІ тим часом з’явилася інформація про можливе призначення екс-гендиректора телеканалу “1 + 1” Олександра Ткаченка на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Сам Ткаченко допускав, що може зайняти крісло глави КМДА замість Віталія Кличка.
- Згодом група нардепів від “Слуги народу” внесла в Раду пропозиції щодо змін до чинного закону про столицю. Серед ініціатив були позачергові вибори мера Києва 8 грудня 2019. Даний законопроект передбачав поділ посад голови Київської міської державної адміністрації та мера Києва.
- У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не звільняв Віталія Кличка з посади голови Київської держадміністрації, але планує це зробити. Він також підтвердив, що Олександр Ткаченко розглядається як кандидат на посаду глави КМДА.
- Олександр Ткаченко навіть подавав декларацію на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Однак згодом його призначили на посаду міністра культури України.