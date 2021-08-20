Мер Києва Віталій Кличко сповістив, що його сьогодні викликали на засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 20 серпня чергового засідання в Києві. За його підсумками на Банковій уже анонсували брифінг.

За словами Кличка, йому сьогодні зателефонували з Офісу президента України Володимира Зеленського за 2,5 години до початку засідання РНБО.

Мер Києва наголосив, що не зможе бути присутнім, оскільки перебуватиме на Чернігівщині з робочою поїздкою.

“Мені зателефонували з Офісу президента і запросили на сьогоднішнє засідання РНБО. За дві з половиною години до його початку. На жаль, фізично не зможу бути присутнім. Бо, після перевірки робіт на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, вже поїхав в робочу поїздку в справах Асоціації міст України на Чернігівщину”, – зазначив Кличко.

Днями мер Києва в ефірі “Українського радіо” повідомив, що не виключає, що РНБО 20 серпня може розглянути питання про усунення його з посади голови КМДА (Київської міської держадміністрації).

“Зараз РНБО може прийняти будь-яке рішення, всупереч ключовим речам. А якщо прийматимуть рішення про усунення Кличка із посади голови КМДА, то я не чіпляюся за крісло. Але головне завдання, щоб вертикаль управління не була зламана”, – наголосив Кличко, коментуючи відповідні чутки, що останнім часом з’явилися в ЗМІ.

Водночас мер столиці уточнив, що Конституційний Суд кілька разів ухвалював рішення про те, що обраний киянами міський голова має бути призначений головою КМДА.

“Є Конституція України, і Конституційний Суд тричі приймав рішення про те, що обраний киянами міський голова повинен бути призначений головою КМДА… У киян хочуть забрати право обирати людину, відповідальну перед громадою. Я ставлю запитання киянам: ви хочете, аби вам призначали керівника вашого міста чи обирати його самим?” – заявив Кличко.

(На відео – з 32:00)

Варто зауважити, що наразі київський міський голова за своїми посадовими обов’язками очолює виконавчий орган Київської міської ради – Київську міську державну адміністрацію.

Однак у жовтні 2019 року Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №2143-3 “Про місто Київ – столицю України”. Цим документом пропонується розділити повноваження та розмежувати посади Київського міського голови та голови КМДА. У другому читанні законопроєкт досі не розглянули.